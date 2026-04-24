Thriller-Sensation, die wirklich niemand auf dem Schirm hatte, erobert sich Platz 1 bei Netflix zurück

Bei Netflix steht aktuell ein Überraschungs-Erfolg in den Charts, der sich nach einem kurzen Abfall auf Platz 2 wieder den Weg zurück an die Spitze erkämpft hat.

Auch wenn viele Filmfans gegen das Konzept Streaming wettern, kann ein klarer Vorteil beobachtet werden: Das Programm bei Netflix und Co. eröffnet besonders kleineren Filmen, die in Deutschland niemals ins Kino gekommen und als DVD-Release womöglich untergegangen wären, den Weg in zahlreiche Wohnzimmer.

So konnte auch der südafrikanische Thriller 180 bei Netflix jetzt zum großen Hit werden, obwohl ihn vorher wohl nur die Wenigsten auf dem Schirm hatten. Aktuell steht er wieder auf Platz 1 der Film-Charts des Streamers.

Thriller-Sensation 180 zurück auf Platz 1 bei Netflix: Ein Vater sinnt auf Rache

180 dreht sich um den Vater Zack, dessen Sohn bei einer Auseinandersetzung mit Gangstern schwere Verletzungen erleidet. Die Justiz lässt die beiden jedoch hängen, also sieht sich Zack gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ein knallharter Rachefeldzug wird entfesselt.

Der Thriller wurde von dem bekannten südafrikanischen Regisseur Alex Yazbek inszeniert, der sich zuvor vor allem mit Serien wie Dam, Unmarried und The Wild einen Namen gemacht hat. In der Hauptrolle hat Yazbek Prince Grootboom verpflichtet, weiterhin sind unter anderem Desmond Dube, Danica De La Rey Jones und Noxolo Dlamini in 180 zu sehen.

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Der Film ist am 17. April 2026 bei Netflix gestartet und konnte innerhalb weniger Tage den 1. Platz der Film-Charts erobern – und das sogar in über 56 Ländern, wie Flixpatrol listet. Nachdem der Film in Deutschland vor wenigen Tagen auf Platz 2 abgerutscht ist, thront er nun wieder an der Spitze der begehrten Rangliste.

So sehen die aktuellen Film-Charts bei Netflix aus (Stand: 24. April 2026):

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