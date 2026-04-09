Thriller-Serie streamt erstmals in Deutschland im Abo und erobert sofort Netflix: Ihr könnt alle 46 Folgen auf einmal schauen

Eine dramatische Thriller-Serie ist bei Netflix erstmals als Abo-Premiere mit allen 4 Staffeln zu sehen. Jetzt hat die US-Produktion schon Platz 2 der Serien-Charts erobert.

Immer wieder brechen bei Netflix Serien durch, die vorher nur einem kleinen Kreis bekannt waren. Gerade lässt sich dieses Streaming-Phänomen wieder bei The Cleaning Lady beobachten. Die dramatische Crime-Thriller-Serie aus den USA war in Deutschland bisher nur als kostenpflichtiger Kauf-Download erhältlich. Jetzt sind alle 4 Staffeln bei Netflix verfügbar und stehen aktuell schon auf Platz 2 der Serien-Charts.

Neue Thriller-Serie mit allen Staffeln in den Netflix-Charts: Darum geht es in The Cleaning Lady

In der Serie spielt Elodie Yung (Marvel's Daredevil) die erfahrene Ärztin Thony De La Rosa aus Kambodscha, die ohne Visum in den USA arbeitet. Nachdem bei ihrem Sohn eine seltene, lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wurde und der Knochenmarkspender in letzter Sekunde abgesagt hat, muss Thony in Las Vegas als Reinigungskraft arbeiten. Hier wird sie Zeugin eines Mordes durch die Mafia, wonach sie von dem Gangster Arman Morales (Adan Canto) als Cleaner engagiert wird. Thony soll fortan sämtliche Beweise an Tatorten entfernen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 9. April 2026):

The Cleaning Lady umfasst 4 Staffeln mit insgesamt 46 Folgen. Damit ist die Serie abgeschlossen, nachdem sie von Fox letztes Jahr abgesetzt wurde.

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Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

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