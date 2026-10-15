Neue Thrillerserie wurde um Staffel 2 verlängert und Stephen King ist ihr größter Fan: "Als wäre Hitchcock zurückgekommen"

Diese Thrillerserie hat sich vor wenigen Monaten als Geheimtipp entpuppt, den Stephen King stark empfohlen hat. Hier erfahrt ihr Details zur Serie, die jetzt um Staffel 2 verlängert wurde.

Im riesigen Pool an ständig neuen Streaming-Serien gehen aktuelle Geheimtipps gerne mal unter. So kommt die diesjährige Apple TV-Produktion Maximum Pleasure Guaranteed mit Marvel-Star Tatiana Maslany bei der Moviepilot-Community beispielsweise nur auf 36 Bewertungen. Dabei zählt niemand Geringeres als Autorenlegende Stephen King zu den glühenden Verehrern der unterhaltsamen Thrillerserie. Die wurde jetzt um eine 2. Staffel verlängert.

Thriller-Geheimtipp bekommt Staffel 2: Darum geht es in Maximum Pleasure Guaranteed

In der Apple TV-Serie von Schöpfer David Rosen (John Sugar) spielt Maslany die Journalistin und frisch geschiedene Mutter Paula Sanders. Als sie sich eines Tages mit dem Camboy Trevor (Brandon Flynn) verabredet, wird sie über dessen Webcam live Zeugin, wie er überfallen und entführt wird. Der schockierende Vorfall ist aber erst der Beginn einer Odyssee aus Mord und Erpressung.

Wie Deadline jetzt berichtet, wurde der im Mai 2026 gestartete Mix aus Thriller und Comedy soeben um eine 2. Staffel verlängert. Die Dreharbeiten dazu sollen in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen.

Der Titel der Serie scheint Programm zu sein, denn Stephen King äußerte sich in jüngerer Vergangenheit extrem euphorisch über Maximum Pleasure Guaranteed. Im Vergleich zu der anderen aktuellen Apple TV-Serie Widow's Bay, die 2026 groß bei den Emmys abgeräumt hat, schrieb er:

[Die Serie] Widow's Bay ist gut. Maximum Pleasure Guaranteed ist sogar noch besser. Es ist, als wäre Hitchcock zurückgekommen, um noch einmal einen Film zu drehen. Und Tatiana Maslany ist einfach großartig. Das Spiel der Emotionen in ihrem Gesicht ist wirklich unglaublich. Sie wechselt im Handumdrehen von Komik zu Entsetzen.

Falls ihr von Maximum Pleasure Guaranteed bis jetzt noch gar nichts mitbekommen haben solltet, könnt ihr die Serie im Abo von Apple TV streamen. Dort stehen alle zehn Folgen von Season 1 in der Flatrate zur Verfügung. Neben Maslany zählen weitere Stars wie Jake Johnson (New Girl), Murray Bartlett (The White Lotus) und Dolly De Leon (Triangle of Sadness) zum Cast der Produktion.

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