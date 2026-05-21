Thriller-Tipp bei Netflix: Diese hochspannende Miniserie zieht euch in eine gnadenlose Welt des Verbrechens – ihr könnt sie an einem Abend durchschauen

In dieser einnehmenden Thriller-Serie auf Netflix über eine Undercover-Ermittlerin sind Gut und Böse oft nur eine Entscheidung voneinander entfernt.

In Die Legende auf Netflix erleben wir eine gefährliche Undercover-Operation durch die Augen einer verdeckten Ermittlerin. Dabei verstrickt sie sich zusehends in ihrem eigenen Netz aus Lügen und Wahrheit, was Auswirkungen auf ihre Mission hat.

Spannende Thriller-Serie bei Netflix: Darum geht's in Die Legende mit Clara Dessau

Der plötzliche Tod eines verdeckten Ermittlers droht, eine dänische Sondereinheit zu ruinieren. Denn das Team benötigt Zugang zu dem Verbrechersyndikat der Zielperson Miran (Afshin Firouzi). Ein unkonventioneller Einfall führt die Beamten zu der Polizeischülerin Tea (Clara Dessau), die aus schwierigen Verhältnissen stammt.

Unter der Tarnidentität der Juwelierin Sara wird Tea in das Leben von Ashley (Maria Cordsen) geschleust, Mirans Frau. Eine Freundschaft zwischen Teas Legende Sara und Ashley soll weitere Einsichten in Mirans Geschäfte ermöglichen.fake

Tatsächlich gelingt es Tea, den Kontakt herzustellen. Doch ihre Aufgabe ist lebensgefährlich. Sie muss nicht nur ihre eigene Identität aufgeben, sondern auch das Vertrauen jener Menschen gewinnen, die für den Tod ihres Vorgängers verantwortlich sind.

In Die Legende auf Netflix verschwenden wir keine Sekunde und begeben uns in große Gefahr

Kaum sind wir Tea zum ersten Mal begegnet, werden wir an ihrer Seite in ein gefährliches Milieu katapultiert, dem sie selbst abgeschworen hat. Die Legende bietet zwar kein sonderlich innovatives Setting. Verschwendet aber auch keine Zeit, uns von einer Adrenalin-geladenen Situation in die nächste hineinzuwerfen.

Einerseits ist da Teas Vorgesetzter Folke, der sie erpresst, Teil der Undercover-Mission zu werden, und zunehmend skrupelloser vorgeht, um Miran zu verhaften. Andererseits sind da Miran und seine Familie, die Tea mit offenen Armen aufnehmen und doch eine tödliche Bedrohung für sie darstellen.

Dabei gelingt es problemlos, die Angst und Anspannung in Tea für uns als Zuschauer:innen greifbar zu machen. Auch wenn die packende Miniserie mit verhältnismäßig wenig Blut auskommt, ist die Gefahr, in die sich die Hauptfigur begibt, allgegenwärtig. Jede Betonung, jede kleine Geste kann über Leben und Tod entscheiden.

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Jetzt bei Netflix: Die Legende stellt spannende Fragen und macht uns die Antworten nicht leicht

In Die Legende geht es um Identität, Macht und Vertrauen. Die Charaktere, die wir hier erleben, sind moralisch ambivalent. Niemand lässt sich leichtfertig das Etikett Gut oder Böse aufkleben, und genau das macht die Serie so interessant.

Wie weit darf man gehen, um vermeintlich böse Menschen aufzuhalten? Ist Betrug für eine gute Sache gerechtfertigt? Wo verläuft die Grenze zwischen Gut und Böse? Und wie tief kann man selbst in den Abgrund schauen, ohne selbst ein Teil von ihm zu werden?

Fragen, die bei Tea (und uns als Zuschauer:innen) auftauchen, während wir ihre Undercover-Mission verfolgen. Die Legende liefert zwar Antworten, regt aber besonders dazu an, für sich selbst zu entscheiden, und erzählt dabei eine spannende, konsequente Geschichte.

Die Miniserie Die Legende hatte ihre Premiere am 27. Oktober 2025 auf Netflix und ist dort seitdem im Abo erhalten.