Thriller über Mordermittler mit Gedächtnislücken erobert Netflix: Im Kino ist er damals untergegangen

An Materialists gibt es momentan in den Netflix-Charts kein Vorbeikommen. Nach dem Wochenende hat es dennoch ein Thriller geschafft, dem jüngsten Platz 1 gefährlich nahe zu kommen.

Bei den Film-Charts von Netflix stand im Verlauf der vergangenen Woche alles im Zeichen von Materialists. Seitdem die ungewöhnliche RomCom mit Dakota Johnson in der Hauptrolle bei dem Streamer ins Angebot aufgenommen wurde, thront sie an der Spitze der beliebtesten Filme. Jetzt gibt es jedoch einen Konkurrenten.

Mit Sleeping Dogs – Manche Lügen sterben nie hat es ein Thriller aus dem Jahr 2024 auf Platz 2 der Netflix-Charts im Filmbereich geschafft. Trotz Starbesetzung wird er vielen vermutlich gar nichts sagen. Im Kino ging die Geschichte über einen ehemaligen Polizisten, der an Alzheimer erkrankt ist, komplett unter.

Netflix-Charts: Sleeping Dogs mit Russell Crowe auf Platz 1

Roy Freeman (Russell Crowe) ist schon lange aus dem aktiven Dienst zurückgetreten. Aktuell nimmt er an einer experimentellen Alzheimer-Behandlung teil, die ihm helfen soll, seine zunehmenden Gedächtnislücken zu füllen. Ausgerechnet in diesem Moment kommen neue Informationen zu einem alten Mordfall ans Licht.

Auch wenn die Bilder der Vergangenheit sehr schwammig sind, lässt Roy die Sache nicht los. Er will zu Ende bringen, was er vor all den Jahren angefangen hat. Bald kann er jedoch nicht nur den Menschen um sich herum, sondern auch sich selbst nicht mehr trauen. Was ist Lüge und was ist Wahrheit in diesen lückenhaften Erinnerungen?

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 2. März 2026):

Die Geschichte von Sleeping Dogs basiert auf dem Crime-Thriller The Book of Mirror von E.O. Chirovici. 2017 wurde das Buch veröffentlicht. Fünf Jahre später folgte die Ankündigung der Adaption mit Russell Crowe – geschrieben und inszeniert von Adam Cooper, der zuvor als Drehbuchautor an Filmen wie Exodus: Götter und Könige, Die Bestimmung – Allegiant und Assassin's Creed beteiligt war.

Im Kino war der Film nicht erfolgreich. 32 Millionen US-Dollar soll die US-amerikanisch-australische Produktion verschlungen haben. Wie Box Office Mojo festhält, konnte Sleeping Dogs jedoch nur 2,1 Millionen US-Dollar einspielen – ein Flop auf ganzer Linie. Daran konnte auch Co-Star Karen Gillan nichts ändern, die aus Filmen wie Jumanji und Guardians of the Galaxy bekannt ist.

