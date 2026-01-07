Thriller-Überraschungs-Hit startet in 8 Tagen im Kino: Jetzt wurde schon die Fortsetzung bestätigt

In den USA hat sich ein aktueller Psychothriller mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried zum überraschenden Erfolg entwickelt. Jetzt wurde bereits eine Fortsetzung angekündigt.

Vor dem Ende des vergangenen Jahres ist in den USA der neue Psychothriller The Housemaid mit Stars wie Sydney Sweeney (Euphoria) und Amanda Seyfried (Mamma Mia!) gestartet. Zwischen großen Blockbustern wie Avatar 3: Fire and Ash und Zoomania 2 konnte sich der Film von Brautalarm-Regisseur Paul Feig überraschend stark an den Kinokassen behaupten. Jetzt gibt es bereits gute Nachrichten zur Zukunft des Hits.

Fortsetzung zu Thriller-Hit The Housemaid offiziell in Entwicklung

Bislang konnte The Housemaid - Wenn sie wüsste mit einem Budget von gut 35 Millionen US-Dollar (laut Box Office Mojo ) an den weltweiten Kinokassen über 95 Millionen Dollar einspielen. Ein Teil des Erfolgs ist darauf zurückzuführen, dass sich The Housemaid auf TikTok verbreiten konnte und Sweeney zahlreiche Posts dazu auf ihrem Social-Media-Account verbreitete.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu The Housemaid schauen:

The Housemaid - Trailer (Deutsch) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde jetzt ein Sequel zu The Housemaid in Auftrag gegeben. Die Fortsetzung trägt den Titel The Housemaid’s Secret und adaptiert Band 2 der Romantrilogie von Freida McFadden, auf der Teil 1 bereits basiert. Paul Feig wird erneut auf dem Regiestuhl sitzen, während Sydney Sweeney und Amanda Seyfried als Produzentinnen zurückkehren. Ihre Rollen für den Cast sind noch nicht sicher bestätigt, aber im Fall von Sweeney sehr wahrscheinlich. Seyfrieds Figur taucht in Band 2 der Romanvorlage nicht auf.



The Housemaid startet in Deutschland bald im Kino

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und euch selbst von Teil 1 überzeugen wollt, müsst ihr euch nur noch bis zum 15. Januar 2026 gedulden. Dann startet The Housemaid in den deutschen Kinos.

In der Romanverfilmung spielt Sweeney die Hauptfigur Millie Calloway, die ohne Job und Geld als Haushälterin bei der wohlhabenden Nina Winchester (Seyfried) angestellt wird. Hier kümmert sie sich um alles, was deren Familienleben mit Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) und Tochter Cece (Indiana Elle) betrifft. Nina benimmt sich ihr gegenüber jedoch bald immer seltsamer und Millie beginnt, hinter die dunklen Geheimnisse ihrer neuen Auftraggeberin zu kommen.