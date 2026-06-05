Thriller von John Wick-Macher mit unzähligen Stars verspricht einen der unterhaltsamsten Filme des Jahres: Schaut jetzt den ersten Trailer

Nach The Fall Guy meldet sich John Wick-Co-Schöpfer David Leitch im September mit einem neuen Kinofilm zurück. Jetzt könnt ihr schon mal den Trailer zur starbesetzten Heist-Thriller-Komödie schauen.

Zusammen mit Chad Stahelski als Co-Regisseur hat David Leitch die legendäre John Wick-Action-Reihe ins Leben gerufen. Seitdem gehen beide getrennte Wege. Leitch drehte in den vergangenen Jahren alleine Blockbuster wie Atomic Blonde, Bullet Train und zuletzt The Fall Guy mit Ryan Gosling.

2026 meldet sich der Regisseur mit einem neuen Kinofilm zurück, der mit einer abgefahrenen Heist-Comedy-Story und sehr vielen Stars daherkommt. Vor dem Start von How to Rob a Bank könnt ihr jetzt schon mal den ersten Trailer schauen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu How to Rob a Bank:

How To Rob A Bank - Trailer (Deutsch) HD

Neue Action-Thriller-Komödie vom John Wick-Macher: Darum geht es in How to Rob a Bank

In Leitchs neuem Film verübt eine Gangsterbande regelmäßig Banküberfälle, die sie per Social Media live im Internet streamen. Dadurch ziehen sie automatisch Aufmerksamkeit auf sich, die ihre kriminellen Taten viel riskanter machen. Bald nimmt ein FBI-Agent (John C. Reilly) mithilfe einer talentierten Hackerin (Zoë Kravitz) die Fährte der Bande auf. Gleichzeitig planen die Verbrecher ihren bislang größten Heist.

Neben Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) als Anführer der Gangster spielen in How to Rob a Bank weitere Stars wie Pete Davidson (The King of Staten Island), Christian Slater (True Romance) und Anna Sawai (Shogun) mit.

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Wann startet How to Rob a Bank im Kino?

Ab dem 3. September läuft der unterhaltsame Heist-Thriller in den deutschen Kinos. Falls ihr bis dahin noch The Fall Guy nachholen oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr diesen zurzeit nur bei Joyn Plus+ im Streaming-Abo schauen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.