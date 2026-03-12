Tim Mälzers Millionen-Imperium: So reich ist der TV-Koch wirklich

Tim Mälzer ist ein echtes Original. Seit über 20 Jahren ist der Fernsehkoch erfolgreich im deutschen TV unterwegs. Deshalb stellen wir die Frage: Wie reich ist er wirklich?

Tim Mälzer ist seit über 20 Jahren eine feste Größe im deutschen TV – laut, direkt und immer unverblümt ehrlich. Fans feiern ihn für seine authentische Art, auch wenn er damit regelmäßig aneckt. Doch Mälzer ist nicht nur ein Kult-Koch, sondern auch ein cleverer Geschäftsmann. Wie reich hat ihn das gemacht? Die Antwort dürfte viele überraschen.

Durch sein loses Mundwerk wurde er berühmt: So reich ist Tim Mälzer heute

Tim Mälzer war von Anfang an anders: Mit Anfang 30 startete er mit seiner Kochshow Schmeckt nicht, gibt's nicht durch, die von 2003 bis 2007 bei VOX lief. In der Show brachte er simple, leckere Gerichte auf den Tisch, die rein gar nichts mit hochgestochener Sterneküche zu tun haben. Dabei war sein Erfolgsrezept stets die eigene Authentizität: Mälzer sagt, was er denkt und bewies mit Humor, dass Kochen nicht langweilig sein muss. Damit stach er aus der Riege der damaligen TV-Köche heraus, die damals noch mit weißer Schürze und Kochmütze edle Gerichte kredenzt haben.





Inzwischen ist Tim Mälzer eines der bekanntesten Gesichter im deutschen TV. Während Fernsehköche wie Johann Lafer immer mehr aus der Mode gekommen sind, hat er den Wandel der Zeit unbeschadet überstanden. Im Gegenteil sogar – Mälzer ist heute erfolgreicher denn je: Für seine Shows heimste Mälzer mehrmals den Deutschen Fernsehpreis und sogar den Grimme-Preis ein.

Und das macht sich auch finanziell bemerkbar: Allein für eine Folge Kitchen Impossible soll der TV-Koch eine Gage von bis zu 20.000 Euro kassieren. Ganz nebenbei baute er sich ein waschechtes Imperium auf – er veröffentlicht Kochbücher, hat eine Lebensmittel-Linie auf den Markt und verkauft eigene Küchenprodukte. Außerdem führt er sechs Restaurants in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin. Laut Vermögen Magazin kann sich Mälzer deshalb über ein Vermögen von ca. 10 Millionen Euro auf dem Konto freuen.