Timothée Chalamet ließ sich für neuen Film 40-Mal den Hintern versohlen: "Wollte nicht, dass ein anderer Po unsterblich wird"

Für eine Szene seines neuen Films Marty Supreme wurde Timothée Chalamet stundenlang der Hintern versohlt. Es hätte ein Stunt-Double gegeben, das der Star aber aus einem skurrilen Grund ablehnte.

Ein Kollege schlug Timothée Chalamet stundenlang mit einem Tischtennisschläger

Timothée Chalamet hat nichts dagegen, Grenzen zu durchbrechen. Insbesondere nicht für seinen neuen Film Marty Supreme , in dem er den Tischtennis-Profi Marty Mauser spielt: Um das Drama zu bewerben, tat er etwas, was vor ihm noch nie ein Schauspieler durfte . Und wie jetzt bekannt wurde, ließ er sich

In Marty Supreme, der schon jetzt die Kritik begeistert, hintergeht Tischtennis-Ass Mauser eiskalt den Geschäftsmann Milton Rockwell (Kevin O'Leary) für seine eigenen Zwecke. Der rächt sich später offenbar damit, dass er ihm mit einem Tischtennisschläger den Hintern versohlt. Gegenüber Variety enthüllte O'Leary vom Dreh der Szene:

Als es Zeit wurde, ihm den Hintern zu versohlen, stand ein Stunt-Po zur Verfügung. Es gab ein Double. Aber [Timothée Chalamet] lehnte ab. Er meinte, er mache es selbst. Er wollte nicht, dass ein anderer Po unsterblich wird.

Schaut hier den Trailer zu Mary Supreme:

Marty Supreme - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was lustig und bizarr klingt, war für beide Schauspieler offenbar auch eine Belastung, da sich der Dreh der Szene über lange Zeit hinzog. O'Leary zufolge wurde sie "stundenlang" gedreht und brauchte eine Gesamtzahl von 40 (!) Takes. Erst um vier Uhr morgens war sie im Kasten, wie der Darsteller erklärte.

Im Übrigen musste O'Leary von einer Schlägerattrappe auf einen echten Schläger umsteigen, weil die Attrappe beim ersten Schlag kaputt ging. Trotz der Anstrengung fühlte sich der Dreh für ihn offenbar an, als würde er eine gerechten Strafe erteilen:

Ich hatte nie das Gefühl, dass [Chalamets Figur] für ihre Taten genug gelitten hat. Ich bin immer noch angepisst.

Wann kommt Marty Supreme ins Kino?

Während der Film von Joshua Safdie (Der schwarze Diamant) in den USA längst angelaufen ist, müssen Fans hierzulande noch warten: Marty Supreme kommt am 26. Februar 2026 in die deutschen Kinos.