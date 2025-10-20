Timothée Chalamet teilt offenbar erstes Bild vom Dune 3-Set: Fans warten seit über einem Jahr

Die Dreharbeiten für Dune: Part Three laufen bereits, dennoch gab es bisher keine Einblicke vom Set. Nun teilte Timothée Chalamet ein geheimnisvolles Bild auf Instagram.

Die Dreharbeiten für die Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Three laufen bereits seit einer Weile, jedoch konnten Fans bisher nur spekulieren, wie diese aussehen. Nachdem sein neuer Haarschnitt bereits Dune-Gerüchte auslöste, meldet sich Timothée Chalamet nun erstmals selbst zu Wort und teilte ein Foto auf Social Media.

Timothée Chalamet in der Wüste: Erster Einblick vom Dune-Set?

Auf Instagram postete Timothée Chalamet letzte Woche ein Bild, das ihn in der Wüste zeigt. Darüber schreibt er “DUN3 LOADING ...”, also: “Dune 3 lädt ...” – womöglich ist der Satz aber bewusst vage gehalten. Ob es sich um ein Foto vom tatsächlichen Set handelt, kann bloß spekuliert werden. Die Szenerie ähnelt jedenfalls stark der der ersten beiden Filme auf dem Wüstenplaneten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da Bild entstammte ursprünglich einer Instagram-Story, die nach 24 Stunden verschwindet. Der eingebettete Link ist daher eine Bildschirmaufnahme, die von einem anderen Account hochgeladen wurde.

Das Bild zeigt Chalamet mutmaßlich im Freizeit-Look in rotem Oberteil und Shorts und verwehrt damit Hinweise auf den tatsächlichen Look des Protagonisten. Auch Kopf und Gesicht sind durch einen Schal und eine Kappe verhüllt: Damit bangen Fans weiterhin um den Zustand der Lockenpracht von Paul Atreides.

So viel wissen wir zu Dune 3

Regisseur Denis Villeneuve hatte zu Beginn der Dreharbeiten im Juli ein Bild von sandigen Dünen auf dem offiziellen Dune-Account geteilt. Damit läuft die Produktion nun bereits knapp vier Monate. Im neuen Film werden wir Paul Atreides mutmaßlich als neuen Herrscher des Wüstenplaneten Arrakis erleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warner Bros. hat bereits den 17. Dezember 2026 als deutsches Startdatum in den Kinos bekannt gegeben. Damit müssen sich Fans wohl noch eine Weile gedulden, bis mehr Details und ein erster Trailer folgen. Der 3. Teil wird vorerst der letzte Dune-Film von Villeneuve sein und die Trilogie beenden.