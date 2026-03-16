Timothée Chalamet und Marty Supreme haben nichts bei den Oscars gewonnen – und das passt perfekt zum Film

Marty Supreme ist der wohl größte Verlierer der Oscars 2026. Als Fan des Films bricht mir das ein bisschen das Herz. Ich muss aber auch gestehen: Es passt perfekt zur Geschichte.

Mit One Battle After Another und Blood & Sinners haben zwei herausragende Filme die wichtigsten Kategorien bei den Oscars geklärt und ehrlich gesagt will ich ihnen keinen der Goldjungen streitig machen. Dass der nicht weniger mitreißende Marty Supreme trotz neun starken Nominierungen komplett leer bei der Verleihung ausgegangen ist, macht mich dennoch traurig – nicht einmal ein Trostpreis war drin.

Gallionsfigur dieser Niederlage ist Timothée Chalamet. Wenige Stars haben sich so sehr ins Zeug gelegt, um ihren Film in das ultimative Leinwandevent zu verwandeln. Mitunter wirkte es, als hätte Chalamet extra für die Award-Season eine unausstehliche Kunstfigur geschaffen, die die Grenzen zwischen seiner Star-Persona und dem von ihm gespielten Marty Mauser provokant wie amüsant verschwimmen ließ.

Oscars 2026: Am Ende der Award-Season sind Timothée Chalamet und Marty Supreme eins geworden

So schmerzhaft die Oscar-Pleite in vielen Kategorien ist: Wenn ich mir Marty Supreme im popkulturellen Gefüge und auf der vom Marketing herausgekitzelten Metaebene anschaue, passt der unrühmliche Ausgang beim Oscar-Rennens perfekt – denn genau davon erzählt Marty Supreme: ein großer Traum, ungebündelter Ehrgeiz und am Ende ... nichts. Zumindest nichts, das in den Geschichtsbüchern verewigt wird.

Zweieinhalb Stunden entfaltet sich Marty Supreme als Stresstest, der keine Gefangenen macht. Regisseur Josh Safdie und Co-Autor Ronald Bronstein haben eine rastlose Odyssee geschaffen, die uns von New York bis nach Tokio bringt und sich anfühlt, als wären wir in einem der Ballwechsel gefangen, die Marty Mauser unermüdlich mit höchster Präzision beim Tischtennis absolviert, um zum Weltmeister zu werden.

Oscarreif ist hier nicht nur Chalamets Performance. Marty Supreme hat einen packenden Rhythmus, der mühelos zwischen fokussiertem Tischetennisspiel und der Eskalation eines ausgelassenen Gangsterthrillers schwankt, während Badewannen durch Decken brechen und ein völlig unerwarteter Satz das Gezeigte in die Nähe eines Vampirfilms rückt. Der phänomenale, unerschrockene Schnitt hält alles zusammen.

Noch beeindruckender sind die Aufnahmen, mit denen Kameralegende Darius Khondji die raue Welt von Marty Supreme zum Leben erweckt und jeden einzelnen Ort spüren lässt, durch den Marty in Eifer und Not hastet. In diesem Zuge passiert er all diese grandiosen gecasteten Randfiguren, die direkt aus den Straßen der 1950er Jahre stammen können – auch hier wäre ein Oscar mehr als gerechtfertigt gewesen.

Durch die Oscar-Niederlage setzt Marty Supreme seine eigene Geschichte in Hollywood fort

Wie sein Protagonist stolpert Marty Supreme vor der Ziellinie und verpasst den Einzug in die Annalen der Geschichte. Wenn Marty Mauser am Ende des Films den amtierenden Weltmeister schlägt, passiert das abseits jeglicher gültigen Aufzeichnung im Rahmen einer Werbeveranstaltung. Von der eigentlichen Weltmeisterschaft – und damit auch von einem zertifizierten Gewinn – wird er jedoch ausgeschlossen.

Marty Masuer erringt einen Sieg, der nur in der Umlaufbahn seines Egos Gewicht hat. Das beschwert dem Film zwar durchaus ein kathartisches Ende und lotet die Dramaturgie eines Sportdramas geschickt aus. Aber "der Beste" ist Marty nicht geworden, genauso wenig wie Marty Supreme nun als Bester Film im Archiv der Academy verewigt ist. Stattdessen bleibt der Film ein Zeugnis von Chalamets Ambition.

Die Ambition, der Welt zu beweisen, dass er Hollywoods nächster Leading-Man ist. Dass er einen Film ohne Markenanbindung in einen Blockbuster verwandeln kann, nachdem er zuvor im Windschatten von Sandwürmern und Oompa Loompas gefahren ist. Und dass er diesen Blockbuster bis zum wichtigsten Filmpreis tragen kann – auch wenn er offenbar noch zu jung ist, um mit den Großen mitzuspielen.

Chalamet mag nicht in 1603 geboren sein, doch sein jugendlicher Drang hat Marty Supreme in ein ganzes Universum verwandelt , das im knalligen Orange mit Luftschiffen den Himmel erobert und die Sphere in Las Vegas tränkt. Sportjacken als Merchandise, Abstecher in die Rap-Musik und Fake-Zoom-Calls zur Weltherrschaft: So weit würde sonst nur Marty Mauser gehen, um seine Träume zu verwirklichen.

Weder Marty noch Timmy haben den offiziellen Wettbewerb gewonnen, dafür aber ein ideelles Ziel erreicht und sich auf der Karte verortet. Ich finde es gleichermaßen ironisch wie poetisch, dass mit dem Höhepunkt der Award-Season beiden Figuren so untrennbar miteinander verschmolzen sind, dass selbst ein harmloser Kommentar von Chalamet zu Ballett und Oper wie ein gemeiner Satz von Marty Mauser rüberkommt.

Um sich treu zu bleiben, musste Marty Supreme bei den Oscars verlieren.