Demnächst geht die Dune-Reihe mit Timothée Chalamet in die dritte Runde. Aber ich bleibe trotz Hype dabei: Seine beste Rolle hat er längst gespielt – in dieser Fantasy-Perle bei Amazon Prime.

Als ich Timothée Chalamet das erste Mal in Call Me by Your Name gesehen habe, war mir noch nicht bewusst, was für ein Hype um den jungen Darsteller einmal entstehen sollte. Inzwischen ist er ein Superstar und führt mit Dune ein umjubeltes, weltweit Menschen in die Kinos ziehendes Franchise an. Mit Rollen wie in Marty Supreme wurde er für die höchsten Filmpreise gehandelt. Aber das interessiert mich alles zugegeben wenig.

Ich bin der Meinung, dass Chalamet seine beste Rolle schon lange gespielt hat und seither nie wieder besser war. Und das ausgerechnet in einem Film, von dem ich halb erwartet hatte, dass er einfach nur eiskalt die Nostalgie des Publikums ausbeuten würde. Doch Wonka, der aktuell bei Amazon Prime streamt, war in jeder Hinsicht eine positive Überraschung. Vor allem, was den Hauptdarsteller anging.

Wonka bei Amazon Prime: Die Origin-Story des berühmtesten Schokoladenmachers der Filmgeschichte

Lange vor der legendären Schokoladenfabrik, in der ein gewisser Charlie Jahre später ein Schlüsselerlebnis haben soll, gab es nur ... Willy. Willy Wonka (Chalamet) und seinen Traum. Er reist in die große Stadt, in der alle kulinarischen Genies und Größen der Schokoladenwelt zusammenkommen. Sein Wunsch: ein Geschäft für Schokolade eröffnen. Ganz einfach. Naja. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis bringt Willy sich schon am ersten Tag in der Stadt so in Schwierigkeiten, dass sein Traum in unendliche Ferne zu rücken scheint. Und das, obwohl wirklich niemand so fantastische, magische und außergewöhnliche Schokolade machen kann wie er. Doch Willy gibt nicht auf. Gemeinsam mit einigen neuen Freunden kämpft er um seinen Traum – und gegen das böse Schokoladenkonsortium.

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Der Titelheld in Wonka bei Amazon Prime ist Timothée Chalamets beste Rolle und beweist, was er kann

Chalamet ist ein wandelbarer Schauspieler. Das muss ich ihm lassen. Aber ich wünschte, er würde ab und zu wieder Projekte wie Wonka annehmen. Denn der Held hier ist seine sympathischste und in meinen Augen bislang beste Rolle. Sie vereint so viel, das der sonst oft über-coole Darsteller meist nicht zeigt. Und macht ihn zum perfekten Protagonisten für einen bezaubernden Film.

Ich konnte noch in keinem Film eine emotionale Bindung zu einer seiner Figuren aufbauen – außer hier. Paul King, seines Zeichens durch Paddington und Paddington 2 Regisseur der vielleicht herzerwärmendsten Filme dieses jungen Jahrtausends, kitzelt aus Chalamet eine unerwartet warme, verspielte Seite heraus. Wo der Darsteller sonst eher cool und unnahbar spielt, öffnet er sich als Willy Wonka.

Da ist eine Sanftheit und Verschmitztheit, die ich ihm nicht zugetraut hatte. Mal abgesehen davon, dass Chalamet sich als Sänger und Tänzer in diesem Musical mit Gute-Laune-Faktor überraschend gut macht – hier wirkt er einfach, als müsse er niemandem etwas beweisen. Verschwindet in der Rolle zum Wohle der Magie einer Figur, die so viele Generationen berührt hat. Und das steht ihm. Besser als Paul Atreides, finde ich.

Wonka ist übrigens auch der perfekte Weihnachtsfilm, mit seiner Prise an Zuckerzeug, Schokolade und Magie. Streamen könnt ihr ihn aktuell im Abo bei Amazon Prime.