Tom Cruise drehte Szene für neuen Star Wars-Film – ein Lichtschwertduell im Wasser

Das hatte vermutlich niemand auf seiner Bingokarte: Tom Cruise stattete dem Set von Shawn Levys Star Wars-Film einen Besuch ab und nahm direkt selbst die Kamera in die Hand.

Vor wenigen Wochen fiel die letzte Klappe zu Starfighter. Nächstes Jahr im Mai soll der neue Star Wars-Film im Kino starten. Gedreht wurde er von niemand Geringerem als Shawn Levy. Der steckt nicht nur hinter den Nachts im Museum-Filmen und Marvels Überflieger Deadpool & Wolverine. Auch bei Stranger Things und dem kürzlich veröffentlichten Finale war er eine der tonangebenden Stimmen.

Sein neuestes Projekt führt ihn in die weit, weit entfernte Galaxis, die zuletzt sichtlich Probleme hatte, einen neuen Film auf die große Leinwand zu bringen. Zum Glück musste Levy diese Mammutaufgabe nicht alleine stemmen. Wie sich herausstellt, hatte er prominente Unterstützung bei den Dreharbeiten. Hollywood-Star Tom Cruise schaute für einen Tag am Set vorbei und probierte sich selbst als Regisseur.

Wasser und Schlamm: Shawn Levy erzählt vom Star Wars-Dreh mit Hollywood-Star Tom Cruise

Das geht aus einem Porträt hervor, das die New York Times zu Shawn Levy veröffentlicht hat. Der Regisseur spricht darin über die Erfahrungen, die er im Zuge des Starfighter-Drehs gesammelt hat. Eines Tages meldete sich Tom Cruise bei der Produktion an, um Levy bei der Arbeit zuzuschauen. Gedreht wurde an jenem Tag ein Lichtschwertduell im Wasser. Ehe sich Levy versah, stand Cruise hinter der Kamera.

"Letzte Woche war Steven Spielberg hier. Und jetzt schwingt Tom Cruise eine Kamera und ruiniert dabei seine schönen Schuhe", erinnert sich Levy im Hinblick darauf, dass neben Wasser offenbar auch sehr viel Schlamm in der Szene war. Weiter sagt er: "Wenn ihr den Film seht, wisst ihr, dass Tom einen Teil davon gedreht hat. Ich meine, wie cool ist das denn?" Damit dürfte vermutlich kein Star Wars-Fan gerechnet haben.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich ein unerwarteter Gastregisseur bei den Dreharbeiten eines Star Wars-Films offenbart. George Lucas tauchte etwa am Set von Solo: A Star Wars Story auf und griff seinem alten Freund Ron Howard unter die Arme, mit dem er bereits zu Beginn seiner Karriere an American Graffiti gearbeitet hat. Nun tritt Tom Cruise in die Fußstapfen des Schöpfers der Sternensaga.

Digitalkameras, Lichtschwerter und Vater-Sohn-Geschichten: Das ist Shawn Levys Star Wars-Film

Mit Levy hat sich Lucasfilm einen der aktuell verlässlichsten Filmschaffenden in Hollywood gesichert. Einst war er vor allem als Regisseur für Familienkomödien bekannt. Dieses Image hat er in den vergangenen Jahren jedoch gewaltig umgebaut, nicht nur mit Stranger Things und Deadpool & Wolverine. Auch der Sci-Fi-Film The Adam Project und das Kriegsdrama Alles Licht, das wir nicht sehen gehören dazu.

Seine Philosophie des Filmemachens erklärt Levy wie folgt:

Es gibt eine Art von Filmstars und Filmemachern, die es als eine Art Prestige betrachten, viel Zeit und Geld zu investieren. Als ob ihr kreativer Appetit so unersättlich wäre, dass Kosten und Zeitplan keine Rolle spielen. Aber ich bin derjenige, den die Studios anrufen, wenn sie jemanden suchen, von dem sie wissen, dass er ihre Investition ernst nimmt und verantwortungsbewusst arbeitet. Das klingt vielleicht nicht besonders sexy. Aber ich bin ein guter Arbeiter. Und darauf bin ich stolz.

Weitere spannende Erkenntnisse aus dem Levy-Porträt bei der New York Times: Der neue Star Wars-Film wartet mit einem Lichtschwertduell auf und dreht sich um eine Vater-Sohn-Dynamik. Beide Elemente dürften nicht allzu überraschend sein, wenn wir uns die Geschichte des Franchise und Levys Filmografie anschauen. Doch jetzt haben wir die Bestätigung auf Schwarz und Weiß. Doch das war noch nicht alles.

Direkt im ersten Absatz hat sich bei der New York Times eine interessante technische Info eingeschlichen: Es ist von Dreharbeiten mit einer Digitalkamera die Rede. Nachdem alle Teile der Sequel-Trilogie analog auf 35-mm- und 70-mm-Film gedreht wurden, wählt Starfighter den Weg von Rogue One: A Star Wars Story, Solo: A Star Wars Story und zuletzt The Mandalorian and Grogu, die komplett digital entstanden sind.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Am 26. Mai 2027 hebt Starfighter in den hiesigen Lichtspielhäusern ab. Ryan Gosling und Newcomer Flynn Gray sind in den Hauptrollen zu sehen. Darüber hinaus gehören Amy Adams, Mia Goth, Aaron Pierre und Matt Smith zum Cast.