Tom Cruise hat den Dreh des neuen Star Wars-Films unterbrochen, weil er einen Helikopter am Set gelandet hat

In Filmen wie Top Gun oder der Mission: Impossible-Reihe konnte Tom Cruise sein Können als Stuntman beweisen. Doch auch abseits der Kamera scheint er mit den Stunts nicht aufzuhören, wie eine Anekdote vom neuen Star Wars-Set beweist.

Mit Der Astronaut - Project Hail Mary ist diese Woche Ryan Goslings neuer Science-Fiction-Film in den Kinos gestartet. Wie wir den Film fanden, könnt ihr in unserem Film-Check nachlesen. Doch für Ryan Gosling soll es schon bald mit Science-Fiction weitergehen, und zwar in keiner geringeren Reihe als Star Wars.

Wie der Hollywoodstar jetzt in einem Interview erzählt hat, war für ihn die größte Überraschung am Set ein spektakulärer Auftritt von Tom Cruise, den er selbst verpasste.

Tom Cruise inszeniert Action-Szene in Star Wars: Starfighter

In einem Interview mit Josh Horowitz für den Happy Sad Confused Podcast erzählte Ryan Gosling von den Dreharbeiten für seinen kommenden Star Wars-Film Star Wars: Starfighter. Als Horowitz ihn fragte, wie es war, Regieanweisungen von Tom Cruise zu bekommen, da dieser dem Regisseur Shawn Levy bei der Inszenierung einer Action-Szene ausgeholfen habe, antwortete Gosling nur: "Ich war nicht da."

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Ausgerechnet an Goslings freiem Tag habe Cruise das Star Wars-Set besucht und sein Auftritt schien alles andere als unspektakulär gewesen zu sein.

Tom Cruise flog mit seinem Hubschrauber zum Set. Sie waren gerade am Drehen, als sie einen Hubschrauber hörten; sie mussten die Szene unterbrechen … und es war Tom Cruise. Er landet mitten am Set, schnappt sich eine Kamera und fängt einfach an, eine Actionszene zu drehen.

Ob Tom Cruise auch einen kurzen Auftritt in dem Film haben wird, wurde bislang nicht bestätigt. Worum es sich in der von Cruise gedrehten Szene handelt, ist jedoch bereits schon länger bekannt: Wie Shawn Levy Anfang Januar verriet, drehte Cruise für den Film ein Lichtschwertduell – und zwar im Wasser.

Wann und wo kann man Star Wars: Starfighter sehen?

Star Wars: Starfighter ist nach The Mandalorian and Grogu der übernächste Star Wars-Film und soll bereits am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos erscheinen.

Neben Ryan Gosling sind in dem Film unter anderem Flynn Gray, Amy Adams, Mia Goth, Matt Smith und Adam Pierre zu sehen.