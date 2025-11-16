Tom Cruise lehnte den besten Film aller Zeiten ab – weil er dem Regisseur nicht vertraute

Tom Cruise hätte beinahe die Hauptrolle in einer legendären Stephen King-Verfilmung erhalten – doch ein sehr spezifischer Grund hielt ihn davon ab, den Film zu drehen.

Vor 30 Jahren war Tom Cruise (noch) nicht der gefeierte Hollywood-Star von heute. Das machte ihn vorsichtig in der Wahl seiner Filme. Vielleicht ein wenig zu vorsichtig – denn er lehnte mit Die Verurteilten einen absoluten Kultfilm ab.

Tom Cruise lehnte Die Verurteilten ab – und verpasste die Chance, in einem Kultfilm mitzuwirken

Erst neulich merkte Slashfilm an, dass es in der Laufbahn von Tom Cruise eine verpasste Chance gab: Und zwar die, in dem von Frank Darabont (The Green Mile) geschriebenen Drama Die Verurteilten die Hauptrolle zu spielen.

Das Gefängnisdrama basiert auf einer Geschichte von Stephen King (Shining) und schildert die Erlebnisse des wegen Doppelmordes verurteilten Bankmanagers Andy Dusfresne (Tim Robbins). Dieser muss sich mit dem Gefängnisalltag auseinandersetzen und freundet sich mit dem Gefangenen Ellis "Red" Redding (Morgan Freeman) an.

Ursprünglich wollte Rob Reiner (Das Beste kommt zum Schluss) Darabonts Drehbuch inszenieren. Doch der wollte sein es eigenständig umsetzen. Cruise, der bereits in Eine Frage der Ehre mit Reiner zusammengearbeitet hatte, zeigte sich interessiert.

Darabont aber hatte noch keine Regie-Erfahrung vorzuweisen, was Cruise skeptisch machte. Darabont selbst zeigt dafür rückblickend Verständnis:

Ich glaube, er war etwas nervös, weil er zum ersten Mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet hat, der seinerseits zum ersten Mal einen Film drehte. Das kann ich ihm nicht übel nehmen.

Laut dem Regisseur wäre Cruise auch nicht die passende Besetzung gewesen:

Aber vielleicht war er für den Film, den ich machen wollte, einfach zu groß. Es war keine Rolle wie in Cool Hand Luke, für die man Paul Newman braucht. Sie war etwas weniger gewagt, etwas subtiler.

Die Ironie war, dass Die Verurteilten sich sofort zu einem absoluten Kultfilm entwickelte. Bis heute wird er bei IMDb mit einer außergewöhnlichen 9,3 bewertet und sogar ganz oben auf der ewigen Top 250-Liste steht.

Tom Cruise hat hier eine Chance vertan, geschadet hat es ihm aber nicht, bedenkt man seine nachfolgende Filmkarriere. Erst dieses Jahr war er in Mission: Impossible – The Final Reckoning zu sehen.