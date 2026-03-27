Harry Potter-Star Tom Felton hat dem neuen Draco eine berührende Nachricht geschickt: Lest seine Worte

In den Harry Potter-Filmen war Tom Felton als Slytherin-Fiesling Draco Malfoy zu sehen. In der Neuverfilmung bei HBO Max schlüpft Nachwuchsstar Lox Pratt in die ikonische Rolle.

Seitdem der erste Teaser-Trailer zur Harry Potter-Serie veröffentlicht wurde, interessiert die Öffentlichkeit vor allem eine Frage: Wer spielt die bekannten Figuren, die einst von Daniel Radcliffe und Co. in acht Kinofilmen zum Leben erweckt wurden? Der Cast der Serie wartet mit einigen spannenden Namen auf – und jeder Menge Jungstars.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout werden in der aufwendigen Neuverfilmung als das goldene Trio Harry, Hermine und Ron vor die Kamera treten. Spätestens in Hogwarts machen sie Bekanntschaft mit einem sehr enthusiastischen Slytherin-Anhänger, der ihnen das Leben schwermacht: Draco Malfoy.

Neuer Draco Malfoy in Harry Potter-Serie: Tom Felton übergibt den Staffelstab an Lox Pratt

Draco Malfoy dürfte für die meisten Potterheads für immer mit dem Gesicht von Tom Felton verbunden sein. In der Serie übernimmt Lox Pratt die Rolle – und das gleich mit einer markanten Veränderung: Anstelle von streng nach hinten gegelten Haaren zeigt sich der neue Draco Malfoy mit etwas entspannterer Lockenfrisur.

Als Felton in der neuesten Ausgabe des Podcasts Happy Sad Confused gefragt wurde, ob er bereits mit seinem Nachfolger gesprochen hat, verriet dieser:

Ich habe eine Nachricht geschickt. Das war mir wichtig. Denn jetzt ist alles ganz anders. Wir haben damals einfach Dinge gemacht, die noch nicht [in seinem Film] existiert haben. Jetzt hat das alles aber ein ganz anderes Gewicht. Ich werde also nichts anderes tun, als anzubieten und zu sagen: 'Hier ist meine Telefonnummer. Hier ist meine Adresse.' Sowohl seinen Eltern als auch ihm selbst und allen anderen dort.

Felton war es wichtig, sich dem jungen Draco-Darsteller nicht aufzudrängen:

'Ich kann dir nicht sagen, wie du das machen sollst. Das ist deine Reise. Hab so viel Spaß wie möglich. Mach so viele Fotos, wie du kannst. Stiehl so viele Requisiten, wie du kannst – die werden ein Vermögen wert sein. Und falls du mal ein paar aufmunternde Worte brauchst oder Fragen hast, bin ich für dich da.' Ich trete da gerne einen Schritt zurück.



Felton weiß aus eigener Erfahrung, unter welchem Druck man als Kinderdarsteller bei einem dermaßen großen Projekt steht. Daher will er Lox Pratt allen Freiraum geben, den er als Schauspieler braucht, um seine eigene Version der Figur zu schaffen. Sollte Pratt dennoch Fragen haben, steht er ihm mit einem offenen Ohr zur Seite.

Ein bisschen Erfahrung konnte Pratt bereits sammeln. In der kürzlich gestarteten Lord of the Flies-Serie ist er in einer der vier Hauptrollen zu sehen. Der von ihm verkörperte Jack wirkt tatsächlich sogar wie ein Probelauf für Draco Malfoy. Mit passend arrogantem Blick spielt er eine richtig fiese Figur, die andere ins Verderben stürzt.

Wann startet die Harry Potter-Serie bei HBO Max?

Mehr von Lox Pratt als Draco Malfoy bekommen wir spätestens im Dezember 2026 zu Gesicht, wenn die Harry Potter-Serie bei HBO Max ihre Premiere feiert. Die 1. Staffel umfasst acht einstündige Episoden und wird im Wochentakt veröffentlicht. Geplant ist, alle sieben Harry Potter-Bücher mit jeweils einer Staffel abzudecken.