Tom Hanks, 69, beweist einmal mehr, warum er einer der besten Stars der Welt ist: Wie er über das Kino spricht, ist absolut inspirierend

Bei einer Premiere hat Tom Hanks abermals bewiesen, warum er bei Filmliebhabern und Kinofans so beliebt ist. Auf dem roten Teppich erzählte er von seinen schönsten Kinoerinnerungen.

Der mittlerweile 69-jährige Tom Hanks erfreut sich nach all den Jahren immer noch einer enorm großen Beliebtheit. Dieses Jahr wird er im Kino zwar leider nicht zu sehen, aber dafür zu hören sein. Bereits zum fünften Mal verleiht er nun dem Cowboy-Spielzeug Woody seine Stimme in Toy Story 5, der in den USA schon gestartet ist.

Auf einer Premiere für den Film erzählte er von seinen liebsten Kinoerinnerungen, bei denen vielen Kinofans das Herz aufgehen wird.

Die vier liebsten Kinoerinnerungen von Tom Hanks lassen das Kinoherz höher springen

Die Reporter:innen der sozialen Filmtagebuchplattform Letterboxd befragten Tom Hanks auf der Toy Story-Premiere nach seinen vier liebsten Kinoerinnerungen, und seine Antwort strotzte nur so vor Leidenschaft.

Als Erstes erzählte er von einem Besuch aus seiner Kindheit, als sein Vater mit ihm und seinen Geschwistern nach San Francisco fuhr, um dort 20.000 Meilen unter dem Meer im Kino zu sehen. Als Zweites erzählt er von seinem Kinobesuch von Planet der Affen, den er an einem heißen Sommertag in einem gut klimatisierten Kino in Kalifornien genoss.

Die letzten beiden Erinnerungen sind Besuche, die Hanks alleine absolvierte. Sein erster Kinobesuch ohne Begleitung war Woodstock im Cine 7 und als er einmal mit dem Auto zu den Cinerama Domes fuhr, um dort 2001: Odyssee im Weltraum zu sehen, blieb er gleich dort, um den Film im Anschluss ein zweites Mal zu genießen.

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Während Tom Hanks von seinen Anekdoten erzählt, trägt der Schauspieler permanent ein Lächeln auf dem Gesicht, welches – gepaart mit seinen ausgeschmückten Erzählungen – abermals unter Beweis stellt, was für eine enorme Leidenschaft Hanks für das Medium hat. Zum Schluss sagt er noch etwas, womit sich jeder leidenschaftliche Kinogänger mit Sicherheit identifizieren kann:

Wenn ich einen Film erwähne, den du im Kino gesehen hast, wirst du dich an das Kino erinnern.

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Wann startet Toy Story 5 in den deutschen Kinos?

Auch wenn der Film in den USA bereits angelaufen ist, müssen wir uns hierzulande noch bis zum 23. Juli 2026 gedulden, um ihn in den Kinos zu sehen.