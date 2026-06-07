Tom Hanks empfiehlt diese fünfteilige Miniserie und hält sie für "eine der besten, die je gedreht wurden"

Mit der Miniserie Chernobyl wurde eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte verfilmt. Tom Hanks hält das schockierende Meisterwerk schlichtweg für einen Geniestreich.

Tom Hanks hat von Forrest Gump bis Der Soldat James Ryan selbst in so einigen Meisterwerken mitgespielt. Er hält sich aber auch nicht zurück, anderweitige Film- und Serienkunst zu loben. Während einer Pressekonferenz vor fünf Jahren brachte er seine Bewunderung für eine ganz besondere Miniserie zum Ausdruck. Er und Millionen andere wurden während der Corona-Pandemie auf die Miniserie Chernobyl aufmerksam und bingte sie in einem Ruck:

Ich dachte: Das war eine der besten Serien, die je gedreht wurden.

Chernobyl beleuchtet mit unerträglicher Spannung und Entsetzen die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, bei der es sich bis heute um den folgenschwersten Unfall in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie handelt. Bis heute wird darüber diskutiert, wie viele Opfer die Katastrophe forderte. Craig Mazin (Glennkill) arbeitete das Grauen als Miniserie auf.

Chernobyl geht nicht nur Tom Hanks unter die Haut wie kaum eine andere Miniserie

Bereits die ersten Minuten setzen den Ton für die restliche Staffel: Wir werden Zeug:innen des Selbstmordes von Waleri Legassow (Jared Harris). Der Wissenschaftler nutzt seine letzten Atemzüge für einen Brief, in dem er auf das menschliche Versagen in der Katastrophe von Tschernobyl aufmerksam macht – eine Szene voller Reue und Schuldgefühle, die uns zeigt, wo diese schockierende Geschichte enden wird.

Dann folgt ein Zeitsprung: Zwei Jahre zuvor wird die schwangere Ljudmila (Jessie Buckley) hautnah Zeugin der Katastrophe, bei der ihr Ehemann Wassili Ignatenko (Adam Nagaitis) als Feuerwehrmann an vorderster Front kämpft. An dem jungen Paar sehen wir erschütternd die Folgen, die die damaligen Ersthelfer das Leben kosteten: nukleare Verbrennungen und die Strahlenkrankheit forderten zahlreiche Opfer.

Waleri, der kurz nach der Katastrophe als beratender Wissenschaftler herbeigerufen wird, und Ljudmila, die in furchtbaren Stunden um das Leben ihres Mannes kämpft, sind nur zwei Perspektiven auf das Unglück, das monatelang die Welt in Atem hielt. Wir bekommen schockierende Einblicke in das Chaos im Reaktor und Ausblicke auf die unzähligen Schicksale, die in den folgenden Jahren von der Katastrophe beeinflusst wurden.

Mit Chernobyl: Die 100 besten Serien der 2010er Jahre

5 Teile voller Grauen: Eine Horrorserie aus dem echten Leben

Eine Katastrophe wie den nuklearen Unfall von Tschernobyl in einer Serie aufzuarbeiten, ist ein ambitioniertes Unterfangen. Craig Mazin entscheidet sich für eine menschliche Linse: Wir begegnen im Laufe der fünf je knapp einstündigen Folgen unzähligen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind. Auch einer der Chernobyl-Darsteller hatte einen persönlichen Bezug zur Katastrophe. Die aufwändige und in vielen Hinsichten intensive Produktion der Serie wurde auch durch einen Podcast begleitet.

Ein Soldat, der das umliegende Land durchstreift, um Zivilist:innen zu evakuieren, und die furchtbare Aufgabe hat, zurückgelassene Haustiere zu erlösen. Eine Gruppe von Bergleuten, die die unvorstellbare Mission bestreiten, in den stockdüsteren Tunneln des Reaktors nur unweit der aktiven Kernschmelze einen Tunnel zu bohren. Die Verantwortung der Gemeinschaft, die in der UdSSR tief verankert war, ist hier immer wieder treibende Kraft der Handlung.

Auch interessant: Tom Hanks verehrt den Kriegsfilm Das Boot aus Deutschland

Untermalt werden die Einzelschicksale von einem unbehaglichen Soundtrack, der die atomare Katastrophe direkt in unsere Ohren bringt. Die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir nutzte dafür echte Geräusche aus dem stillgelegten Kraftwerk.

Chernobyl ist bei Disney+ und WOW im Streaming-Abo verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bereits bei unserern internationalen Kolleg:innen AdoroCinema und Espinof erschienen.