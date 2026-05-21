Tom Hanks lehnte einen Kultfilm ab, der für ihn geschrieben wurde – Tom Cruise feierte damit einen riesigen Erfolg

Oscarpreisträger Tom Hanks spielte schon zahlreiche ikonische Filmrollen und wurde so zu einem der beliebtesten Hollywood-Stars. Den Part in einem Kult-Klassiker lehnte er einst aber ab.

Tom Hanks gehört fraglos zu den populärsten Schauspielern Hollywoods, der für renommierte Regisseure wie Steven Spielberg, Sam Mendes, Brian De Palma, Robert Zemeckis und Wes Anderson vor der Kamera stand. Beinahe hätte auch Oscarpreisträger Cameron Crowe (Almost Famous) zu diesem illustren Kreis gehört, hatte dieser doch eine maßgeschneiderte Rolle für Hanks in einem seiner Filme vorgesehen.

Letzterer sagte allerdings ab und machte damit den Weg für einen anderen Star-Kollegen frei, der den Part übernahm und damit schließlich einen großen Kassen- und Kritikererfolg feierte. Gemeint ist natürlich die romantische Sportkomödie Jerry Maguire - Spiel des Lebens aus dem Jahr 1996 mit Hanks' Namensvetter Tom Cruise.

Jerry Maguire wurde für Tom Hanks geschrieben – und dann ohne ihn zum Hit

Dabei war Hanks ursprünglich durchaus an der Rolle interessiert: Zum einen wollte er nämlich unbedingt wieder mit Jerry Maguire-Produzent James L. Brooks zusammenarbeiten, der ein paar Jahre zuvor die gemeinsame Erfolgskomödie Big mitverantwortete. Zum anderen gefiel ihm das Drehbuch von Crowe, der dieses mit Hanks als Titelfigur im Hinterkopf entwickelt hatte.

Der damals aufgrund seiner zwei aufeinanderfolgenden Oscar-Gewinne (für Philadelphia und Forrest Gump) zum absoluten Hollywood-Superstar aufgestiegene Hanks ging mit Crowe das Skript durch, bekam zur selben Zeit aber auch die Möglichkeit, mit der Musikkomödie That Thing You Do! sein Filmdebüt als Regisseur zu feiern. Er entschied sich für Letzteres und sagte wohl auf äußerst charmante Weise für Jerry Maguire ab, wie Crowe 2017 gegenüber Deadline erklärte:

Wir hatten ein wirklich tolles Telefonat und legten auf. Alle waren in Jims [L. Brooks] Büro und warteten gespannt auf die Antwort. War Tom Hanks dabei oder nicht? Ich kam herein und sagte, ich hätte ein großartiges Gespräch mit Tom Hanks gehabt. 'Er ist also dabei?' Ich sagte: 'Nein.' Das heißt, das Tom-Hanks-Elixier war so stark, dass ich im Grunde erst nach dem Auflegen merkte, dass er abgelehnt hatte.

Doch bereits während des Schreibens hatte Crowe an eine Hanks-Alternative gedacht – den anderen berühmten Tom. Herr Cruise zeigte sich begeistert von der Figur des geschassten Sportagenten und sagte zu. Eine glückliche Fügung, denn der Film wurde zu einem Mega-Hit im Kino. Laut The Numbers spielte er mehr als das Fünffache seines Budgets wieder ein und entpuppte sich so als echter Überraschungserfolg des Jahres 1996.

Aber auch die Kritiker:innen wertschätzten die locker-unterhaltsame Komödie, die im Folgejahr für fünf Oscars (u. a. für Hauptdarsteller Cruise, Crowes Drehbuch und als bester Film) nominiert wurde. Nebendarsteller Cuba Gooding Jr. durfte den Goldjungen sogar entgegennehmen. Heute gilt Jerry Maguire als absoluter Klassiker des Genres, den man sich immer wieder gerne anschaut – auch ohne Hanks.

Wo läuft Jerry Maguire - Spiel des Lebens im Stream?

Jerry Maguire ist derzeit leider in keiner Abo-Flatrate verfügbar. Um den Film anzuschauen, könnt ihr allerdings auf Kauf- und Leihoptionen bei diversen Streaming-Anbietern zurückgreifen.