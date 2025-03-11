Tom Hanks verzichtete bei diesem Film auf sein gesamtes Gehalt – es wurde der beste seiner Karriere

Tom Hanks' glorreiche Filmkarriere ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass er an einen seiner Filme so sehr glaubte, dass er auf alles verzichtete, um ihn zu verwirklichen.

Der Name Tom Hanks ruft unwillkürlich Kino-Erinnerungen wach. Dabei sticht Forrest Gump besonders hervor. Hier lieferte der Schauspieler eine seiner beeindruckendsten Darbietungen ab – und ging ein hohes Risiko ein.

Wie Screen Rant 2024 in einem Artikel schrieb, wurde Forrest Gump für Tom Hanks zu einer sehr persönlichen Erfahrung.



Tom Hanks ging ein hohes Risiko ein, um Forrest Gump in die Kinos zu bringen

In der Romanverfilmung von 1994 spielt Tom Hanks die Hauptfigur. Aufgrund eines IQs von 75 und einer Gehbehinderung wird Forrest häufig zur Zielscheibe von Spott. Doch er verliert nie seinen Lebensmut. Eines Tages entdeckt Forrest sein Talent fürs Laufen – ab da nimmt sein Leben eine abenteuerliche Wendung.

Eine der prägendsten Szenen aus Forrest Gump ist die, in der er einen Marathon durch die gesamten USA läuft.

Genau diese Szene geriet für Regisseur Robert Zemeckis und Hauptdarsteller Tom Hanks zu einem gewaltigen Problem, denn das verantwortliche Filmstudio Paramount Pictures war nicht in der Lage, die Kosten dafür zu übernehmen. Für Zemeckis und Hanks stand aber fest, dass die Szene keinesfalls fehlen durfte.

Also übernahmen Hanks und Zemeckis persönlich die Finanzierung von besagtem Moment, in dem Forrest einen Marathon durch die USA unternimmt. Darüber hinaus willigte Hanks ein, auf das übliche Honorar zu verzichten. Stattdessen wollte er an dem Einspielergebnis des Films beteiligt werden.

Eine durchaus riskante Vereinbarung für den Darsteller – die ihm angesichts des Erfolgs von Forrest Gump allerdings 60 Millionen einbrachten. Der riskante Plan ging auf und rettete nicht nur eine legendäre Filmszene, sondern bescherte Tom Hanks einen erfreulichen Geldsegen.

Dieser Artikel erschien bei Moviepilot erstmals 2025. Wir haben ihn für euch aktualisiert.