"Tom hat einen Schaden": Deshalb konnten sich Tom Hardy und Charlize Theron am Mad Max-Set nicht ausstehen

Tom Hardy und Charlize Theron haben die Mad Max-Reihe zu neuem Erfolg geführt. Allerdings arbeiten sie offenbar nicht sehr gut zusammen, was für Spannungen am Set sorgte.

Die Mad Max-Filme machten Mel Gibson in den 80er Jahren zum Weltstar und waren stilprägend für viele postapokalyptische Sci-Fi-Geschichten. Damit trat Tom Hardy in große Fußstapfen, als er die Titelrolle in Mad Max: Fury Road übernahm. Mit Charlize Therons Furiosa wurde eine brandneue Figur in das Universum eingefügt.

Auf der Leinwand raufen Max und Furiosa sich zusammen, um dem Tyrannen Immortan Joe zu entfliehen. Hinter den Kulissen hatten die Darsteller:innen es allerdings schwer, miteinander auszukommen. Es prallten zwei vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander.

Charlize Theron war überpünktlich und Tom Hardy wollte erst gar nicht kommen

In einem Interview mit The Telegraph berichtete Mad Max-Regisseur George Miller 2024 von den Schwierigkeiten mit Tom Hardy und Charlize Theron. Während Theron sehr diszipliniert war und stets als Erste am Set auftauchte, musste Hardy buchstäblich dazu überredet werden, seinen Trailer zu verlassen.

Tom hat einen Schaden an sich, aber auch eine Brillanz, die damit einhergeht

Mehr Informationen konnte der Reporter Kyle Buchanan für sein Buch Blood, Sweat & Chrome herausfinden. Darin hat er Cast und Crew über die Entstehung des Filmes befragt. Die Crew konnte die Disziplin von Theron bestätigen. Die Schauspielerin gibt allerdings nicht Hardy alleine die Schuld. Laut einem Bericht von Variety letztes Jahr haben beide ihren Anteil an der Fehde.

Charlize Theron selbst beschreibt es wie einen Streit zwischen Eltern außerhalb des Autos.

Entweder haben wir uns gestritten oder wir haben uns ignoriert – ich weiß nicht, was von beidem schlimmer ist – und sie [die Crew] mussten sich hintenrum darum kümmern.

Trotz aller Schwierigkeiten konnte Miller den Film erfolgreich zu Ende bringen. Es wurde einer der besten Filme der 2010er Jahre. Mad Max: Fury Road ist ein Sci-Fi-Meisterwerk, das sechs Oscars gewann und von Publikum wie Kritik anhaltend gefeiert wird.

Wo kann ich Mad Max: Fury Road schauen?

Max Max: Fury Road ist bei Netflix in der Flatrate zu streamen. Er läuft zudem am 21. November 2025 um 20.15 Uhr bei RTL Zwei im Fernsehen.

Dieser Artikel wurde erstmals im Juni 2024 in ähnlicher Form bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.