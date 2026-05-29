Tom Hardy doch nicht gefeuert: So geht es jetzt mit seiner Gangster-Serie weiter

Letzte Woche machte die Meldung die Runde, Hollywood-Star Tom Hardy sei von seinem Crime-Drama MobLand gefeuert worden. Dass er eine kleine Diva ist, stimmt wohl, der Jobverlust hingegen nicht.

Hinter den Kulissen der Serie MobLand - Familie bis aufs Blut hat es ordentlich gekracht. So sehr, dass letzte Woche berichtet wurde, dass Venom-Star Tom Hardy gefeuert wurde. Er soll mit einem der Produzenten aneinandergeraten sein, zu spät am Set erschienen sein und das Drehbuch umschreiben wollen. So weit scheinen die Infos auch zu stimmen. In der Zwischenzeit kam sogar noch ein Hollywood Reporter -Bericht hinzu, Hardy habe sich extra-lange in seinem Trailer verschanzt und Co-Stars wie Pierce Brosnan und Helen Mirren warten lassen.

Seinen Job bei der Serie hat der schwierige Star wohl aber noch.

Tom Hardy bleibt doch bei MobLand und könnte in Staffel 3 mitspielen

In der Gangsterserie von Paramount+ spielt Hardy den Fixer Harry Da Souza, der am Ende der 1. Staffel nur knapp mit dem Leben davonkam. Nun sah es so aus, als würde man ihn für die 3. Season herausschreiben müssen, doch wie eine produktionsnahe Quelle gegenüber Variety verraten haben soll, kann er wohl doch für das nächste MobLand-Kapitel zurückkehren: "Tom wurde nicht gefeuert, die Tür für Staffel 3 ist nicht geschlossen und an den Dingen wird kreativ gearbeitet." Und weiter heißt es aus der Quelle: "Ich bin sicher, dass Guy [Ritchie] wahrscheinlich David Glasser dazu drängt, es zum Laufen zu bringen. Guy arbeitet gerne mit Tom."

Sowohl Filmemacher Guy Ritchie als auch David Glasser sind Produzenten von MobLand. Letzterer soll neben Jez Butterworth zu jenen gehören, mit denen Tom Hardy Probleme hatte. Ob der wirklich nicht gefeuert wurde, oder man nach den negativen Berichten nur Schadensbegrenzung betreibt, werden wir wohl nie zu 100 Prozent erfahren. Fans wird aber ohnehin wichtiger sein, dass die Story der Serie nicht von den Reibereien am Bühnenrand beeinträchtigt wird und Harry Teil der Geschichte bleibt.

"Er ist dafür bekannt, nicht ganz einfach zu sein", meinte die Variety-Quelle, es scheint aber so, als würde man hinter den Kulissen alles dafür tun, die Wogen doch noch zu glätten. Bestellt wurde MobLand Staffel 3 übrigens noch nicht offiziell, aber mit Hardy an Bord ist schon mal eine Hürde genommen.

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