Tom Hiddlestons neuer Abenteuerfilm schießt sofort in 95 Ländern auf Platz 1

Tom Hiddleston spielt die Hauptrolle in einem neuen historischen Abenteuerfilm, der direkt zum Streamen gestartet ist. Der Film dominierte sofort die Charts und befindet sich jetzt in 95 Ländern an der Spitze.

Bei der Vielzahl an Streaming-Diensten kann man schnell die Übersicht verlieren. Was ist neu? Was ist schon da? Und was darf man auf keinen Fall verpassen?

Vergangene Woche startete auf Apple TV mit Tenzing ein historischer Abenteuerfilm mit einer absoluten Starbesetzung, der sich sofort als globaler Hit enttarnte. Der Film hält derzeit weltweit die Spitzenposition der Film-Charts.

Ihr solltet ihn unbedingt auf dem Schirm haben.

Neuer großer Abenteuerfilm als Stream: Tenzing in 95 Ländern an der Spitze der Apple TV-Filmcharts

In Tenzing wird die Geschichte des nepalesischen Bergsteigers Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) erzählt, der zusammen mit dem neuseeländischen Bergsteiger Sir Edmund Hillary (Tom Hiddleston) 1953 als erster Mensch die Spitze des Mount Everest erreichte. Inszeniert wurde das Biopic von Jennifer Peedom und ist auch in den Nebenrollen mit Willem Dafoe und Caitriona Balfe hervorragend besetzt.

Wie Flixpatrol berichtet, kann der Film derzeit in insgesamt 95 Ländern die Spitzenposition der Film-Charts auf Apple TV halten. In Deutschland befindet sich der Film derzeit ebenfalls an der Spitze.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Apple TV (Stand 23. Oktober 2026):

Wie gut der Film geworden ist, könnt ihr in unserem Streaming-Tipp nachlesen.

In wenigen Wochen erscheint auf Apple TV noch der neue Film einer Oscar-Preisträgerin

Nachdem im Jahr 2021 CODA den besten Film gewonnen hat, war es lange ruhig um die Regisseurin Siân Heder. Doch im November startet mit Being Heumann auf Apple TV ihr neuester Film. Dort wird die Geschichte der Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann erzählt. Auf den Festivals sammelte der bereits erste begeisterte Stimmen und kann auch hierzulande ab dem 13. November 2026 gestreamt werden.

