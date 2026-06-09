Tom Holland enthüllt die 6 (!) Versionen von Die Odyssee – das wird selbst für die größten Filmfans eine Herausforderung, alle im Kino zu schauen

Nur noch wenige Wochen trennen uns von dem Kinostart von Die Odyssee und die Vorfreude könnte kaum größer sein. Tom Holland hat in einem Video Filmfans aus allen Ländern motiviert, den Film in allen sechs Versionen zu schauen.

Nächsten Monat kehrt Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan mit seinem nächsten Epos ins Kino zurück. Wie immer wird es bei Nolan eine entscheidende Rolle spielen, in welchem Format man den Film sehen wird. Die Odyssee ist der erste Spielfilm, der vollständig mit IMAX-Kamera gedreht wurde. Insgesamt wird es sechs verschiedene Versionen von dem Film geben, die man in den Kinos sehen kann.

Christopher Nolans Die Odyssee: Tom Holland kündigt Format-Checkliste für begeisterte Filmfans an

Die Promophase zu Die Odyssee läuft auf Hochtouren. Wie Variety berichtet, hat die Social-Media- und Filmtagebuch-Plattform Letterboxd jetzt ein Video mit Tom Holland veröffentlicht, in dem der Schauspieler Filmfans dazu aufruft, den Film in allen sechs Premiumformaten zu genießen. Letterboxd wird dafür auch eine Checkliste zeitnah veröffentlichen.

Die sechs Premiumformate sind IMAX 70mm, IMAX, Dolby Vision, 70mm, 35mm und Premium Large Format, wobei letzteres einem iSense-Saal in den UCI-Kinos entsprechen würde. Die Checkliste erweist sich als eine echte Herausforderung, da man den Film zum Vervollständigen gleich sechsmal im Kino sehen müsste.

Für deutsche Kinofans wird das Vervollständigen noch schwerer, da nicht jede Großstadt Kinos mit 70mm-Projektionen oder Dolby Cinemas anbietet. Beim wohl begehrtesten Format, IMAX 70mm, müsste man das Land sogar verlassen, da die einzigen Kinos in Europa, die dieses Format zeigen können, sich in Prag und London befinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile wurden auch schon die offizielle Laufzeit und Altersfreigabe für das Epos mit Matt Damon in der Hauptrolle bekannt gegeben.

Wann startet Die Odyssee in den deutschen Kinos?

Mit Die Odyssee startet am 16. Juli 2026 der am heißesten erwartete Sommer-Blockbuster des Jahres endlich in den deutschen Kinos.