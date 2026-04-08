Tom Holland hat gerade erst neue Szenen für Spider-Man 4 gedreht – nur 3 Monate (!) vor Kinostart

Spider-Man: Brand New Day startet bald im Kino. Die Produktion ist abgeschlossen. Aber Tom Holland hat offenbar vor Kurzem noch neue Szenen gedreht.

Was hat das für die Qualität des Films zu bedeuten, wenn so kurz vor dem Kinostart plötzlich noch neue Szenen gedreht werden? Die Produktion von Spider-Man: Brand New Day sollte eigentlich schon letztes Jahr beendet worden sein. Aber Hauptdarsteller Tom Holland gibt Entwarnung.

Spider-Man-Überraschung: Tom Holland hat kürzlich erst noch neue Szenen gedreht

Eigentlich geht es bei dem GQ-Interview mit Tom Holland um seine neueste Werbe-Kooperation mit einer Modemarke. Aber er führt dieses Gespräch von London aus, wo er noch ein paar zusätzliche Szenen für den kommenden, vierten Spider-Man-Film gedreht haben soll.

Aber wir müssen uns ihm zufolge deswegen überhaupt keine Sorgen machen, wie er betont. Was jetzt noch gemacht wurde, sei eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen:

Der Film funktioniert und singt, so wie er ist. Wir haben nur noch in einigen Bereichen die Kirsche auf der Torte hinzugefügt. Wir finden Wege, noch ein bisschen mehr Humor hinzuzufügen.

Außerdem sei auch noch daran gearbeitet worden, die Geschichte eines Bösewichts besser und interessanter zu gestalten. Insgesamt habe man einfach noch ein paar "wirklich spaßige Sachen" eingebaut, um den Film abzurunden.

Normalerweise schrillen bei Meldungen über Nachdrehs die Alarmglocken sämtlicher Filmfans. Oft ist das ein Zeichen dafür, dass ein Film bei Testvorführungen sein Publikum nicht überzeugen konnte und Einiges im Argen liegt, was grundlegend geändert werden musste. Was Tom Holland hier in dem GQ-Interview so von sich gibt, klingt aber glücklicherweise alles andere als dramatisch.

Zum Weiterlesen:

Tom Holland ist dieses Jahr in zwei gigantischen Mega-Blockbustern zu sehen

Tom Holland hat aktuell einen echten Lauf. 2026 verdeutlicht das auf besondere Art und Weise. Neben Spider-Man 4 startet dieses Jahr auch noch Christopher Nolans Odyssee. Darin verkörpert Tom Holland Telemachos, den Sohn des Odysseus (Matt Damon). Sowohl für seine Schauspielkollegen als auch für Regisseur Christopher Nolan hat Tom Holland im Interview nichts als lobende Worte übrig.

Spider-Man: Brand New Day startet am 30. Juli in den Kinos. Auf Die Odyssee müssen wir nicht mehr ganz so lange warten, da ist es schon am 16. Juli soweit.