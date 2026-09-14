Tom Holland ist jetzt der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten – diese zwei Stars hat er überholt

Es kann einfach nicht besser werden für Tom Holland – und zwar wortwörtlich. Denn laut einer neuen Hochrechnung ist er jetzt der erfolgreichste Schauspielende aller Zeiten.

Tom Holland lässt Marvel-Kolleginnen hinter sich zurück: Was bedeutet sein Erfolg?

Tom Holland gehört der Kinosommer 2026. Schließlich war er mit Spider-Man: Brand New Day und Die Odyssee in den zwei größten bisherigen Blockbustern des Jahres zu sehen. Diese Sichtbarkeit zahlt sich aus: Laut Comicbookmovie.com ist er

Dem Bericht zufolge steht Holland nun an der Spitze aller Schauspieler:innen, wenn man das Einspielergebnis seiner Filme zusammenrechnet. Mehr als 15,5 Milliarden US-Dollar soll er mittlerweile insgesamt erwirtschaftet haben und überholt damit die bisherigen Spitzenreiter Zoe Saldaña (Avatar, Guardians of the Galaxy) und Scarlett Johansson (The Avengers, Jurassic Park 4).

Den Rutsch auf Platz 1 verdankt Holland insbesondere dem Einspielergebnis von Spider-Man: Brand New Day am vergangenen Wochenende, der nun über 2,4 Milliarden Dollar weltweit eingenommen hat. Führt man die bisherigen Zahlen der umsatzstärksten Hollywoodstars und den neuen Bericht zusammen, ergibt sich folgende Rangliste:

Platz 1: Tom Holland - über 15,5 Mrd. Dollar

Platz 2: Zoe Saldaña - 15,5 Mrd. Dollar

Platz 3: Scarlett Johansson - 15,4 Mrd. Dollar

Platz 4: Chris Pratt - 15,2 Mrd. Dollar

Platz 5: Samuel L. Jackson - 14,6 Mrd. Dollar

Für viele ist Holland damit der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten. Grundsätzlich ist dieser Begriff natürlich bestreitbar: Erfolg ließe sich beispielsweise auch anhand einer langen Karriere messen – eine Perspektive, in der sich der junge Holland älteren Konkurrent:innen geschlagen geben muss. Und natürlich ist auch der Erfolg eines Films nicht immer nur einem einzelnen Darsteller zuzurechnen.

Nichtsdestotrotz sprechen die Zahlen für sich – und werden Hollands Karriere in den nächsten Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten auf energische Art und Weise beflügeln. Laut IMDb steht der Star bald unter anderem für ein Fred Astaire-Biopic vor der Kamera.

Podcast: Das Superhelden-Genre in der Krise

Der Milliarden-Erfolg von Spider-Man: Brand New Day ist mittlerweile eine seltene Ausnahme. Im Podcast nehmen wie die Krise des Superhelden-Genres unter die Lupe:

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Existiert die sogenannte Superhelden-Müdigkeit wirklich? Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Zustand des Genres. Nach einem Überblick über den Aufstieg des Genres bis zum Höhepunkt mit Avengers: Endgame analysieren wir die nachfolgende Krise im Kino sowie im Streaming und diskutieren, welche Veränderungen bei Marvel und DC jetzt anstehen.