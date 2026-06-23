Tom Holland verrät neue Info zum Spider-Man 4-Bösewicht – aber sie wird Fans enttäuschen

Wer kämpft in Spider-Man 4 gegen Tom Holland? Der Star selbst bringt jetzt mit nur einem Satz die Gerüchteküche um den großen Bösewicht in Brand New Day zum brodeln.

Gefühlt hat Peter Parker (Tom Holland) es in Spider-Man: Brand New Day mit einer ganzen Stadt an Fieslingen zu tun: Scorpion (Michael Mando), eine mysteriöse Kapuzengestalt (Stranger Things-Star Sadie Sink) und laut letztem Trailer sogar der Hulk (Mark Ruffalo) wollen ihm ans Leder. Der eigentliche Hauptbösewicht sei aber noch gar nicht enthüllt worden, scheint jetzt ein Satz von Holland selbst zu enthüllen.

Tom Holland verspricht unvergleichlichen Bösewicht in Spider-Man 4

Tom Holland befand sich kürzlich zu einem PR-Event in Berlin und stand dort unter anderem Moviepilot und ProSieben Rede und Antwort. Gegenüber dem TV-Sender und Moderator Steven Gätjen erklärte der Star:

Der Bösewicht im neuen Film – und der ist immer noch ein großes Geheimnis – ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben.

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Eine augenscheinlich enttäuschende Enthüllung für viele Fans aus zwei Gründen: Erstens verrät Holland keinerlei Details dazu, welche Identität der neue Fiesling nun tatsächlich besitzt. Und zweitens werden viele das Gefühl haben, sich ihre sorgsam zurecht gelegten Theorien zu Spideys neuem Gegenspieler an den Hut stecken zu können. Denn wenn man den Schauspieler beim Wort nimmt, kann es sich beispielsweise nicht um Sadie Sinks Figur handeln, die "wir [bereits] gesehen haben".

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Holland könnte sich aber schlicht auch etwas blumig ausgedrückt haben: Womöglich handelt es sich bei Sinks Figur doch um den großen Bösewicht – das "große Geheimnis" ist lediglich ihre tatsächliche Identität, die bisher noch nicht enthüllt wurde. Gewissheit werden die Fans spätestens mit dem Kinostart des Marvel-Blockbusters haben.

Die bisherigen Trailer zu Spider-Man 4 boten eine ganze Reihe von großen oder kleinen Gegenspielern auf. Neben Scorpion und Sinks Figur gehören dazu unter anderem der Unterweltboss Tombstone (Marvin 'Krondon' Jones III).

Wann erscheint Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Spider-Man: Brand New Day erscheint am 29. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Neben Tom Holland kehren unter anderem Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned zurück.