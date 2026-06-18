Tom Holland will 16-jährigen Netflix-Star als nächsten Spider-Man: Er ist der jüngste Emmy-Preisträger aller Zeiten

Marvel-Superheld Tom Holland denkt schon darüber nach, wer nach ihm ins Spider-Man-Kostüm schlüpfen könnte. Sein Favorit ist aktuell ein junger Netflix-Star und Emmy-Preisträger.

Der Trailer zum Film Spider-Man: Brand New Day ist gerade erst online gegangen. Hauptdarsteller Tom Holland denkt aber nicht nur an seine eigene Zukunft in den Marvel-Filmen nach, sondern hat auch schon einen (ebenfalls britischen) Schauspieler als seinen Nachfolger im Spinnenkostüm im Sinn.

Dabei handelt es sich um den Star der zweitbesten Serie 2025 (laut unserem Ranking) und den jüngsten Emmy-Preisträger aller Zeiten.

Tom Holland will Adolescence-Star Owen Cooper als nächsten Spider-Man

Im Gespräch mit Esquire offenbarte Holland, dass er für den 16-jährigen Adolescence-Star Owen Cooper gern der Spider-Man-Mentor wäre, der Robert Downey Jr. für ihn gewesen ist. Dabei handelt sich allerdings nur um seinen ganz persönlichen, aktuellen Wunschkandidaten für seine Nachfolge. Offiziell bestätigt für die Rolle ist der junge Schauspieler natürlich noch lange nicht.

So meinte Tom Holland über seinen jugendlichen Kollegen, der auf Netflix als Incel-Mörder zu sehen war und absolut die Schau stahl:

Owen Cooper wäre großartig. Er ist offensichtlich hochtalentiert und gerade in aller Munde.

Vorerst bleibt uns der aktuelle Spider-Man jedoch erhalten, denn Tom Holland wird zumindest noch in Brand New Day (Filmstart: 29. Juli) und den nächsten Avengers-Filmen als Spidey auftreten. Wie es danach weitergeht, steht noch in den Marvel-Sternen.

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Owen Cooper ist definitiv an der Spider-Man-Rolle interessiert

Wer sich über Hollands Aussage garantiert am meisten freut, ist Owen Cooper selbst, der schon im letzten Jahr gegenüber dem Modemagazin I-D meinte: "Ich will Spider-Man spielen." Klingt so, als müssten die Marvel-Verantwortlichen auf der anderen Seite des Atlantiks dringend mal einen Anruf tätigen, um ihn wenigstens vorsprechen zu lassen. Sportlich genug scheint er für die körperlich anspruchsvolle Rolle jedenfalls zu sein, schaut man sich sein Instagram-Profil an:

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Fragt sich nur, ob Cooper auch gut genug darin ist, einen US-amerikanischen Akzent zu imitieren, wie der aktuelle Spinnenmann Tom Holland es seit zehn Jahren im MCU tut. Außer natürlich, er spielt nicht Peter Parker, sondern einen ganz anderen Charakter, der aus Multiverse- oder sonstigen Comic-Gründen zum nächsten Spider-Man wird.