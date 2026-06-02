Tom Holland will Spider-Man ab 18 sehen: Mit diesem Marvel-Co-Star könnte es möglich werden

Tom Holland und Jon Bernthal sind diesen Sommer in gleich zwei Blockbustern zusammen zu sehen. Am liebsten möchte der Spider-Man-Star erneut mit dem Punisher auf den Putz hauen – und dann richtig.

Spider-Man ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Aber was, wenn er mal richtig wütend werden würde? Würden wir ihn mögen, wenn er wütend wird und dann knallhart durchgreift? Tom Holland, den wir jetzt schon zehn Jahre als familienfreundlichen Spidey kennen, würde diese Seite seines Marvel-Helden gerne gemeinsam mit Punisher-Star Jon Bernthal erforschen, wie jetzt herauskam.

Allerdings nicht im kommenden Spider-Man: Brand New Day von Regisseur Destin Daniel Cretton, der die Spinne unter anderem mit dem bewaffneten Antihelden zusammen zeigt, sondern im Rahmen eines taffen Ab-18-Streifens.

Spider-Man-Star Tom Holland & Punisher Jon Bernthal zusammen im Ab-18-Marvel-Film?

Im Gespräch mit Empire Online meinte Holland, dass er sich gerne bei Gelegenheit für Bernthals Gastauftritt in Spider-Man 4 bei seinem Co-Star revanchieren würde. Dann aber richtig mit jeder Menge Gewalt und Karacho:

Ich würde liebend gerne in einer Serie vom [Punisher] auftauchen. Mal sehen, wie eine Rated-R-Version von Spider-Man aussieht. Ich bin Jon so dankbar, dass er den Sprung gewagt und Teil des Films geworden ist, und ich würde liebend gerne den Gefallen erwidern.

Diesen Sommer werden Tom Holland und Jon Bernthal übrigens auch im Christopher Nolan-Epos Die Odyssee zu sehen sein. Kennengelernt haben sie sich bereits während der Arbeit am Film Gottes Wege sind blutig von 2017, während sie gleichzeitig für Marvel-Rollen vorsprachen. Seitdem sind sie befreundet und Bernthal hat seinem jungen Kollegen sogar einiges zu verdanken, wie er sich im Empire-Gespräch erinnert:

Ich war wirklich nicht vertraut mit dem Punisher. Ich war kein großer Comic-Fan. Tom war wirklich derjenige, der sagte: 'Mann, dieser Charakter ist so toll' und er erklärte es mir. [...] Wir sind über die Jahre hinweg Freunde geblieben, aber was für eine schöne Gelegenheit, zwei Filme nacheinander mit ihm zu machen mit Die Odyssee und Spider-Man. [...] Ich liebe ihn. Ich bin so stolz auf ihn.

Zuletzt war der Marvel-Vigilant Frank Castle in The Punisher: One Last Kill auf Disney+ zu sehen, wo er sich mit einer hiesigen Altersfreigabe ab 18 an allerlei Ganoven vorbeiballert. Ob Marvel seinen familienfreundlichen Spidey wirklich in so einem edgy Actionfilm sehen will, darf bezweifelt werden, wäre aber nicht unmöglich. Auf gar keinen Fall solltet ihr aber die Luft anhalten, was einen eigenen Spider-Man-Film angeht, der die Hälfte seines jugendlichen Publikums durch ein R-Rating ausschließt – schließlich ist er nicht Deadpool.

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