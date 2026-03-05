Tom Sellecks erste Crime-Serie nach Blue Bloods steht fest: Sie blickt hinter die größten Verbrechen Amerikas

Nach Blue Bloods beleuchtet Tom Selleck in einer neuen True Crime-Doku wahre Verbrechensfälle. Es wird seine erste große Serienrolle seit dem Ende des Krimi-Dramas.

In 14 Staffeln spielte Magnum-Star Tom Selleck die Rolle des Polizeifamilienoberhaupts Frank Reagan in der Hitserie Blue Bloods. Dass er in dem aktuellen Spin-off Boston Blue nochmal zurückkehrt, wirkte zuletzt nicht gerade wahrscheinlich. Dafür steht jetzt fest, in welcher neuen Crime-Serie Selleck als Nächstes zu sehen ist. Es wird ein True Crime-Stoff.

Nach Blue Bloods führt Tom Selleck durch eine True Crime-Dokuserie

Wie unter anderem ScreenRant berichtet, entwickelt der US-Sender History Channel einen Schwung neuer Dokuserien. Dazu zählt auch das soeben enthüllte Format Crime and Justice with Tom Selleck.

Laut Beschreibung führt der Star in der True Crime-Dokuserie in zehn Folgen durch Geschichten realer Kriminalfälle, die zu den folgenreichsten der amerikanischen Historie zählen. Inhaltlich sollen die Themen von den staubigen Straßen des Wilden Westens bis zu heutigen Hightech-Fahndungen reichen. Für Selleck ist das Format die erste große Serienhauptrolle seit dem Ende von Blue Bloods.



Wann und wo startet Crime and Justice with Tom Selleck?

Bislang steht noch kein genauer Start für das neue Format mit dem Blue Bloods-Star fest. Ob die Dokuserie noch 2026 erscheint, ist unklar. Wann und wo Crime and Justice with Tom Selleck dann in Deutschland zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch ungeklärt. Hierzulande ist der US-Sender History Channel beispielsweise als Zusatzkanal bei Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video zubuchbar.

