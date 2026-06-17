Toy Story 5 wird stürmisch gefeiert: So schneidet er im Vergleich zu den Vorgängern ab

Toy Story 5 startet bereits diese Woche in den USA. Auf Rotten Tomatoes bekommt er eine Wertung von über 90%. Die Vorgänger sind allerdings noch beliebter.

Während wir in Deutschland noch einen Monat auf den Kinostart vom fünften Ableger von Pixars erstem Franchise warten müssen, startet Toy Story 5 in den USA bereits diese Woche. Dementsprechend sind schon jetzt die ersten internationalen Kritiken erschienen, die dem Film über 90% positive Urteile bescheren. Das Franchise ist allerdings derart beliebt, dass er damit die niedrigste Wertung der Reihe einfährt.

Trotz Franchise-Tiefpunkt: Toy Story 5 wird von der Kritik gefeiert

Rotten Tomatoes hat die ersten Zahlen für Toy Story 5 bekanntgegeben und der Film startet auf der Plattform mit insgesamt 93% positiver Kritiken bei bislang insgesamt 114 Rezensionen. Dieses Rating kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn der Film somit hinter seinen Vorgängern bleibt. Der erste und zweite Teil konnten insgesamt 100% Kritikwertung erreichen, dicht gefolgt von Teil 3 mit 98%. Auch der vierte Teil freute sich noch über insgesamt 97% an positiven Urteilen.

Wem das Franchise-Tief von Teil 5 Sorgen bereitet, der sollte sich die überschwänglichen Rezensionen zum Film durchlesen. Das Empire Magazine stellte den Film in ihrem Kommentar auf Rotten Tomatoes auf "das Level der ersten drei Filme". Variety schrieb von einer "großartigen Kulmination" und "einem (vielleicht) perfekten Ende." ScreenRant hält ihn sogar für "die bisher witzigste und emotionalste Toy Story."

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Im fünften Teil der Reihe hat Woody (Originalstimme: Tom Hanks) seine Bande an Spielzeugen bei der achtjährigen Bonnie (Scarlett Spears) zurückgelassen, um selber hilfebedürftigen und ausgestoßenen Spielzeugen zu helfen. Seine alte Familie braucht ihn jedoch dringend wieder, als sie von Bonnie durch ihr neues Tablet mit dem Namen Lilypad (Greta Lee) ersetzt werden.

Inszeniert wurde der Film von der Pixar-Legende Andrew Stanton, der sowohl bei Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf als auch Findet Nemo Regie geführt hatte und die Drehbücher der ersten zwei Toy Story-Filme schrieb.

Für den nächsten Pixar-Film Gatto gibt es auch bereits einen ersten Trailer.

Wann startet Toy Story 5 in Deutschland?

Wie eingangs erwähnt startet Toy Story 5 hierzulande einen Monat später in den Kinos, genauer gesagt am 23. Juli 2026.

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