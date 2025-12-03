Epischer Trailer zur neuen Game of Thrones-Serie fesselt mit Rittern statt Drachen: Sie startet schon nächsten Monat

Die Fantasy-Welt von Game of Thrones kehrt nächsten Monat mit der Serie A Knight of the Seven Kingdoms zurück. Der neue Trailer gewährt spannende Einblicke.

Game of Thrones-Fans wissen natürlich längst, dass sie nicht bis zur 3. Staffel von House of the Dragon warten müssen, um in die Fantasy-Welt von Westeros zurückzukehren. Denn gleich zu Beginn des neuen Jahres startet die Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die nun in einem neuen Trailer mitreißende Einblicke gibt.



Schaut hier den Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (English) HD

A Knight of the Seven Kingdoms will keinen weiteren Fantasy-Streit um den Eisernen Thron

Die neue HBO-Serie basiert abermals auf einer Vorlage von George R.R. Martin und ist zeitlich zwischen dem Prequel House of the Dragon und der Mutterserie Game of Thrones angesiedelt. Im Zentrum steht diesmal nicht (vorrangig) die Herrscherfamilie der Targaryens, sondern ein einfacher Heckenritter: Ser Duncan der Große (Peter Claffey).

Auf dem Weg zu einem Turnier legt "Dunk", der gerade erst selbst zum fahrenden Ritter aufgestiegen ist, sich mit "Ei" (Dexter Sol Ansell) einen jungen Knappen zu, wird aber auch in die Streitereien der Mächtigen verstrickt. Trotzdem versprich das neue Poster:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Weg zu wahrer Größe nehmen sie den langen Weg. – Eine Reise fernab des Throns.

Die Betonung, dass uns nach acht kämpferischen Staffeln um die Herrschaft in Westeros (in Game of Thrones) sowie vier geplanten Staffeln royaler Intrigen (in House of the Dragon) eine Geschichte erwartet, in der niemand ein Auge auf den umkämpften Eisernen Thron geworfen hat, verspricht Abwechslung im Land der Sieben Königreiche. Schon der erste Trailer offenbarte: Wir bekommen Westeros aus der Perspektive eines einfachen Ritters zu sehen.

Nicht zuletzt wegen der zu dieser Zeit bereits ausgestorbenen Drachen (schon der erste Trailer zeigte sie nur noch als flammendes Puppenspiel) sollten GoT-Fans keine großen Fantasy-Elemente erwarten. Actionreich, mit harten Ritter-Kämpfen, sehen die ersten Einblicke trotzdem fantastisch aus. A Knight of the Seven Kingdoms-Serienschöpfer Ira Parker betonte im Vorfeld, er habe seine Serie "nicht für das Publikum" geschrieben, sondern ganz mit dem Autor der Vorlage im Hinterkopf.

Ebendieser George R.R. Martin lobte an der neuen Westeros-Serie bereits, dass sie seinem Buch sehr ähnlich geworden sei. Das bedeutet wohl, dass sich die sechs kurzen Episoden von Staffel 1 eng an die drei zugrundeliegenden Kurzgeschichten von Duncan und Ei aus Der Heckenritter von Westeros * halten werden.

Wann startet die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms?

In den USA wird das zweite Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms am 18. Januar 2026 beim Sender HBO Max starten. Da der Streaming-Dienst von Warner am 13. Januar 2026 auch in Deutschland an den Start geht, deutet alles darauf hin, dass die Veröffentlichung hierzulande zu einem ähnlichen Datum erfolgen wird. Ob es trotzdem eine Auswertung (wie bisher) bei WOW/Sky geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Zumindest die Zukunft von A Knight of the Seven Kingdoms ist bereits gesichert, denn HBO hat bereits eine 2. Staffel bestellt.

Podcast vor dem Game of Thrones-Spin-off: Die besten Fantasyserien seit 2000

Die Moviepilot-Redaktion hat auf das letzte Vierteljahrhundert zurückgeschaut, um unter den seit dem Jahr 2000 gestarteten fantastischen Erzählungen die besten Fantasy-Serien in 2 Podcast-Folgen zu küren. Zu den Top 20 bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gehören dabei viel mehr als nur bekannte Vertreter wie Game of Thrones und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl reicht von ausgefeilten Welten bei Amazon über starke Literaturverfilmungen bis zu Fantasy-Geheimtipps. Außerdem ist die eine oder andere nostalgische Serie dabei, die ihr vielleicht schon wieder ganz vergessen habt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

