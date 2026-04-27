Trailer und Start zu Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 enthüllt: "Die beste Season bisher"

Es ist offiziell: Die 4. und vorletzte Staffel von Star Trek: Strange New Worlds wird noch diesen Sommer erscheinen. Bei einem Panel präsentierte der Cast einen ersten Vorgeschmack.

Bereits letztes Jahr endeten die Dreharbeiten für Star Trek: Strange New Worlds, der besten Star Trek-Serie unserer Zeit. Staffel 4 und 5 werden die Serie, die zeitlich kurz vor Raumschiff Enterprise spielt, zu Ende führen. Nun verkündete der Cast der Serie das offizielle Startdatum der vorletzten Staffel und zeigte einen ersten Trailer.

Star Trek: Strange New Worlds - S04 Teaser (English) HD

Die 4. Staffel Star Trek: Strange New Worlds startet im Juli 2026

Laut dem Hollywood Reporter präsentierten mehrere Mitglieder des Strange New Worlds-Casts am Wochenende einen ersten Trailer für die vorletzte Staffel der Serie. Während eines Panels bei der CCXP Mexico Convention enthüllten Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding und Paul Wesley den 23. Juli als Startdatum für die Staffel, deren 10 Episoden dann wöchentlich bis zum 24. September erscheinen werden.

Der knapp einminütige Trailer zeigt die Crew unter Captain Pike (Anson Mount) in neuen fremden Welten: Zwischen mystischen Insel-Landschaften á la Avatar und den klassischen atemberaubenden Weltraum-Aufnahmen findet sich auch eine Überraschung. Romijn verkündet:

Wir sind so stolz auf diese Serie, und wir sind besonders stolz auf die vierte Staffel – und auf die fünfte. Wir glauben wirklich, dass es unsere bisher beste Season ist. Es kommen Dinosaurier vor!

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So viel wissen wir zu Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4

Der Trailer endet mit einer Aufnahme vom jungen James Kirk (Wesley), der seine berühmte Catchphrase “To boldly go” aus dem Raumschiff Enterprise-Intro zitiert. Die Handlung, die zeitlich vor der Originalserie spielt, wird mit dem Auftritt einer der bekanntesten Star Trek-Figuren überhaupt enden. Auch wenn die Serie nach Staffel 5 endet, gibt es bereits Pläne für eine weitere Enterprise-Serie.

Die 4. Staffel wird laut Wesley weiter in Kirks Geschichte eintauchen und sich mit den Dämonen seiner Vergangenheit beschäftigen. Am Ende der Serie wird mutmaßlich die ganze Original-Crew der Enterprise versammelt sein – wer dieses Spektakel inklusive Urzeit-Saurier nicht verpassen will, kann die neuen Folgen wöchentlich ab dem 23. Juli 2026 auf Paramount+ streamen.