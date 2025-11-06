Trailer zu neuer Marvel-Serie mit extrem kontroversem Bösewicht: Er spaltet Marvel-Fans bis heute

Kürzlich erschien ein erster Trailer zur neuen Marvel-Serie Wonder Man, der einige Fragen aufwarf. Nun gibt es einen neuen Teaser, der mehr von einem umstrittenen MCU-Bösewicht zeigt.

Marvel-Fans können sich freuen, denn nächstes Jahr erscheinen nicht nur die heiß erwarteten Fortsetzungen Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday in den deutschen Kinos, sondern auch eine Serie, über die bislang nur sehr wenig bekannt ist. Die Rede ist von Wonder Man, zu der nun ein neuer Trailer erschienen ist.

Schaut hier den neuen englischen Teaser zu Wonder Man:

Wonder Man - Teaser (English) HD

Worum geht es in der Marvel-Serie Wonder Man?

Während der erste Trailer bereits einen satirischen Einblick hinter die Kulissen einer Marvel-Produktion gewährte, bringt dieser neue Teaser weitere Details zur Handlung der Serie ans Licht. In der Serie geht es um die anstehende Produktion des Superheldenfilms Wonder Man.

Der junge Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) möchte die Rolle um jeden Preis spielen und sucht sich Hilfe bei seinem Schauspielkollegen Trevor Slattery (Ben Kingsley). Jedoch scheint Williams im Besitz von Superkräften zu sein, was laut dem Casting-Aufruf strengstens verboten ist.

Mit Slattery schlüpft Kingsley erneut in seine umstrittene Rolle aus Iron Man 3, für den er noch als der legendäre Marvel-Bösewicht Mandarin vermarktet wurde. Nach dem Marvel One-Shot: All Hail the King und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kehrt er nun bereits zum dritten Mal als Slattery zurück. Bis heute sorgen seine Auftritte im Marvel-Universum für eine Kontroverse, da sich seine Figur nach dem bedrohlich wirkendem Promo-Material als alberner Sprücheklopfer erwiesen hatte.

Wann und wo kann man Wonder Man sehen?

Die Serie wird auf dem Streaming-Dienst Disney+ zu streamen sein und soll insgesamt acht Episoden umfassen. Anders als bei vielen vorherigen Marvel-Serien wird Wonder Man jedoch nicht wöchentlich ausgestrahlt. Somit kann die Serie ab dem 27. Januar 2026 in voller Länge gestreamt werden.