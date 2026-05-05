Trailer zu The Boys Staffel 5 Folge 6 verspricht: "Das kann unmöglich ohne Blutvergießen enden"

Die finale The Boys-Staffel wird auch in der neuen Folge wieder heftige Fights und brutale Eskalationen bieten. Das verspricht jedenfalls der kurze Trailer zu Episode 6.

Das große Finale des Amazon Prime-Hits The Boys ist in vollem Gange und Fans bekommen schon bald Folge 6 der letzten Staffel zu sehen. Davor wurde jetzt noch ein kurzer Trailer zur nächsten Episode veröffentlicht, in dem es wenig überraschend wieder zu heftigen Gefechten kommt. So langsam verliert man den Überblick, wer sich gerade gegen wen verbündet oder wer auf welcher Seite steht.

Schaut hier den Trailer zu The Boys Staffel 5 Folge 6:

The Boys - S05 Episode 6 Preview (English)

In The Boys Staffel 5 Folge 6 wird wieder Blutvergießen angedroht

In der neuen Folge wird der Supe Bombsight (Mason Dye) eine wichtige Rolle spielen. Die Figur selbst wird in der kommenden Prequel-Serie The Boys: Vought Rising noch vertieft. Dabei spielt vor allem seine Vergangenheit mit Soldier Boy (Jensen Ackles) eine zentrale Rolle. Ansonsten wird im kurzen Vorschauvideo zur sechsten Folge von The Boys Season 5 geteast, dass der Plan von Billy Butcher (Karl Urban) selbstverständlich nicht unblutig verlaufen wird.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

The Boys Staffel 5: Wann startet Folge 6 bei Amazon?

Fans müssen sich nur noch einige Stunden gedulden. Folge 6 steht ab dem morgigen 6. Mai im Prime-Abo zur Verfügung. Die neue Episode von The Boys wird dann wie gewohnt ab 9:00 Uhr morgens zum Streamen bereitstehen. Die letzten zwei Folgen der finalen Season folgen weiter im Wochentakt, wodurch das Serienfinale am 20. Mai erscheint.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.