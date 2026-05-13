Trailer zum neuen Sci-Fi-Thriller von Netflix macht Mann zum Gasmonster: Das Original stammt vom Godzilla-Erfinder

Ein Verbrecher, der unfassbar ist, weil er sich buchstäblich in Luft auflösen kann, steht im Sci-Fi-Thriller Human Vapor im Zentrum. Hier ist der Teaser zum Netflix-Reboot des japanischen Klassikers.

Netflix hat einen Teaser-Trailer zur Thriller-Serie Human Vapor veröffentlicht. Sie basiert auf dem japanischen Science-Fiction-Klassiker The First Gas Human von Godzilla-Regisseur Ishiro Honda, das 1960 erschien, aber nicht mal ansatzweise so sehr zum Kult wurde, wie die ikonische Atomechse.

Hier die Vorschau für Human Vapor:

Human Vapor - S01 Teaser (English Subs) HD

Worum geht es im Sci-Fi-Thriller Human Vapor von Netflix?

Die Netflix-Serie dreht sich um einen Serienkiller der ungreifbaren Art (Uta Uchida). Als eines seiner Opfer vor laufenden Kameras regelrecht explodiert, macht sich Panik breit. Die unheimlich Gestalt, die sich im Handumdrehen von einem Mann in einen Nebel des Todes verwandeln kann, kündigt seine Zielpersonen sogar im Voraus an, kann aber trotzdem nicht gefasst werden. Kommissar Kenji Okamoto (Shun Oguri) macht sich trotzdem an die Ermittlungen.

Die südkoreanisch-japanische Koproduktion Human Vapor stammt von Autor Yeon Sang-ho (Train to Busan) und Regisseur Shinzo Katayama (Gannibal). Für den Newcomer Uchida ist die Rolle des diabolischen Dampfmannes sogar die erste Hauptrolle.

Der japanische Genre-Klassiker liefert allerdings nur die Prämisse, die Story wurde für die Netflix-Serie neu geschrieben und mit Effekten aus dem Hause Shirogumi umgesetzt. Die erhielten für ihre Arbeit an Godzilla Minus One bereits einen Oscar.

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Human Vapor erscheint im Sommer 2026 auf Netflix

Online geht das Crime-Drama mit Sci-Fi-Elementen schon am 2. Juli dieses Jahres. Acht Episoden wurden dafür gedreht. Ob auch noch eine 2. Season möglich ist, oder das Format nach der 1. Season einfach verpufft, wird sich dann zeigen.