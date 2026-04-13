Trailer zum neuen Tribute von Panem-Film zeigt die 50. Hungerspiele – dieses Mal treten doppelt so viele Tribute gegeneinander an

Noch dieses Jahr startet das nächste Kapitel der Hunger Games-Saga im Kino. Der neue Trailer zu Sunrise on the Reaping zeigt uns Newcomer Joseph Zada als jungen Haymitch.

Drei Bücher und vier Filme umfasst die ursprüngliche Geschichte von Die Tribute von Panem. In den vergangenen Jahren wurde die düstere Sci-Fi-Reihe von Suzanne Collins jedoch um zwei spannende Ableger ausgebaut. Nachdem wir in The Ballad of Songbirds & Snakes erfahren haben, wie aus Coriolanus Snow ein Tyrann wurde, dreht sich das nächste Prequel um die Jugend von Haymitch Abernathy.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping ist der Titel des neuen Hunger Games-Films, der 24 Jahre vor den Ereignissen der Hauptreihe angesiedelt ist. Wir befinden uns im Jahr der 50. Hungerspiele, dem Second Quarter Quell. Um die Jubiläumsausgabe des erbarmungslosen Todeskampfes zu feiern, wählt das Kapitol 48 statt der üblichen 24 Tribute aus, die aus den zwölf Distrikten des Staates Panem stammen.



Und hier kommt Haymitch ins Spiel ...

Neuer Trailer zu Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping mit Joseph Zada als Haymitch

The Hunger Games Sunrise on the Reaping - Trailer 2 (English) HD

In den Originalfilmen steht der von Woody Harrelson verkörperte Haymitch Katniss und Petta als Mentor mit Rat und Tat zur Seite. Dass er so gut über die Hungerspiele Bescheid weiß, liegt daran, dass er sie selbst bereits gewonnen hat. Der Ausgang von Sunrise on the Reaping liegt somit auf der Hand. Spannend ist allerdings nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin. Das untermauert auch der neue Trailer zum Film.

Joseph Zada schlüpft in die Rolle des jungen Haymitch, der sich in einer gigantischen Arena wiederfindet und mit den anderen Tributen aus Distrikt 12 – namentlich Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) und Louella McCoy (Molly McCann) – um sein Leben kämpft. Früher oder später muss er sich die Frage stellen, wie weit er bereit ist, für den Gewinn zu gehen – und das wird keine leichte Entscheidung.

In diesem Zuge bringt Sunrise on the Reaping einige vertraute Figuren aus den Kreisen des Kapitols zurück, angefangen bei Präsident Snow, der dieses Mal von Ralph Fiennes gespielt wird. Darüber hinaus bekommen wir in Sunrise on the Reaping jüngere Versionen von Spielemeister Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), Stylistin Effie Trinket (Elle Fanning) und Moderator Caesar Flickerman (Kieran Culkin) zu Gesicht.

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Wann startet Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping?

Die Tribute von Panem geht am 19. November 2026 im Kino weiter. Wie auch die anderen Filme basiert Sunrise on the Reaping auf einer Romanvorlage von Collins. Als Regisseur kehrt Francis Lawrence zurück, der die Reihe seit Teil 2 betreut.