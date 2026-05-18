Trailer zum Serienfinale von The Boys prophezeit: "Superhelden sind erledigt"

Amazons Superheldenserie The Boys wird diese Woche ihr großes Finale feiern. Der Trailer zum Ende der Supes prophezeit dafür äußerst düstere Aussichten.

Amazons Hitserie The Boys geht in wenigen Tagen, fast Stunden, zu Ende. Dass die Liste der Toten dann weiterwächst, dürfte jedem Fan klar sein. Der kurze Trailer zum Finale zieht die Spannungsschraube ein letztes Mal an.



Schaut hier den Trailer zum Serienfinale von The Boys (Staffel 5, Folge 8):

The Boys - S05 Episode 8 Preview (English) HD

"Superhelden sind erledigt": Trailer zum The Boys-Finale prophezeit blutiges Ende

Nachdem wir in Folge 7 den schlimmsten Verlust der Staffel (oder der gesamten Serie) miterleben mussten, steckt dieser Abschied den Mitgliedern von Billy Butchers (Karl Urban) Anti-Superhelden-Truppe noch in den Knochen. MM (Laz Alonso), Hughie (Jack Quaid), Annie (Erin Moriarty) und Kimiko (Karen Fukuhara) scheinen zu allem bereit. Entsprechend verfolgen sie ihre Mission, Homelander (Antony Starr) auszumerzen, umso verbissener: "Wir müssen dem gesamten verdammten Konzept von Superhelden ein Ende setzen", sagt Butcher im Trailer.

Unter der militärischen Strategie "Shock and Awe" (Schrecken und Furcht) wird das Finale namens "Blood and Bone" (Blut und Knochen) kaum länger als eine normale Episode The Boys sein, was natürlich nicht bedeutet, dass es sich nicht trotzdem in sich haben wird.

Ob The Deep (Chace Crawford) überleben kann, jetzt, wo der Ozean samt allen darin lebenden Tieren gegen ihn ist, bleibt fraglich. Während der wieder auf Eis gelegte Soldier Boy (Jensen Ackles) in Episode 8 offenbar keine Rolle mehr spielen wird, kehrt aber Homelanders Sohn Ryan (Cameron Crovetti) zurück. Und auch Superhelden-Prediger Oh Father (Daveed Diggs) und Ashley (Colby Minifie) mischen neben Homelander offenkundig in der finalen Action mit.

Datum und Uhrzeit: Wann erscheint die letzte Folge The Boys bei Amazon Prime?

Die 8. Folge der 5. Staffel wird die Amazon-Serie The Boys am 20. Mai 2026 abschließen. Wer die finale Episode direkt zu ihrer Veröffentlichung schauen will, kann sie ab 9 Uhr morgens bei Amazon Prime Video abrufen.

Podcast-Check: Wie gut war The Boys in Staffel 5 bisher?

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Vor sieben Jahren startete die Superhelden-Serie The Boys bei Amazon Prime Video, nun naht ihr Ende. Streamgestöber-Moderator und Serien-Experte Max Wieseler hat einen großen Teil der 5. Staffel gesehen und teilt in dieser Folge seine Meinung. Er verrät, ob die neuen Folgen dieselben Schwächen haben wie Staffel 4, wie es mit Homelander weitergeht und was euch – spoilerfrei – in der Supernatural-Reunion der neuen Staffel erwartet.

