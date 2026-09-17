Der Trailer zur 2. Staffel des Scrubs-Revivals ist endlich da – und schickt J.D. mit Turk in Paartherapie

Auch die Guy Love der Scrubs-Busenfreunde J.D. und Turk steckt mal in der Krise, wie die Vorschau auf Staffel 2 der Neuauflage zeigt. Hier könnt ihr den Trailer direkt sehen.

Wenn die kommende Scrubs-Staffel wirklich so dramatisch wird, wie der offizielle Trailer andeutet, müssen wohl einige Fans vor Stress ins Krankenhaus eingeliefert werden. J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) kehren (mit anderen Leuten) ins Dating-Leben zurück, Dr. Cox (John C. McGinley) leidet noch immer unter einer mysteriösen Autoimmunkrankheit und Turk (Donald Faison) landet nicht mit seiner Frau Carla (Judy Reyes), sondern seinem besten Freund J.D. in der Paarhterapie.

Hier der ausführliche Trailer zur Scrubs Staffel 2:

Bei all dem Drama wird natürlich auch wieder die ein oder andere Dosis Humor verschrieben. Nicht zuletzt durch den Fanliebling des Hausmeisters (Neil Flynn), der bisher nur kurz in der 1. Season des Revials auftauchte und jetzt schon wieder in der Vorschau mitmischt.

Krankenhaus-Comedy Scrubs: Wann und wo geht es weiter?

Scrubs kehrte erst vor einem halben Jahr auf unsere Bildschirme zurück. In Deutschland via Disney+, wo die Folgen von Staffel 1 (aka Staffel 10, wenn man auch die Originalserie Scrubs - Die Anfänger mitzählt) nur einen Monat nach der US-Premiere beim Sender ABC eingeliefert wurden. Ob das auch in Staffel 2 (aka Staffel 11) so sein wird, ist leider noch nicht ganz raus. Der US-Start ist schon für den 30. September einprogrammiert, von Disney+ haben wir aber noch keine Bestätigung für die Deutschlandpremiere. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Zu den Gaststars von Staffel 2 zählen Scott Foley als Elliots alte (und vielleicht sogar neue) Flamme Sean sowie Braffs Co-Star Rachel Bilson als sein neues Love Interest Charlie. Und natürlich kehrt auch die junge Riege an Nachwuchsmediziner:innen zurück.

Apropos zweite Staffeln: Mit diesen scheint Netflix ein echtes Problem zu haben. Was damit gemeint ist, erfahrt ihr in der passenden Streamgestöber-Folge:

Podcast: Netflix hat ein großes Problem mit zweiten Staffeln

Während Netflix' Abo-Zahlen steigen, büßt der Streamer bei seinen zweiten Staffeln überraschend Zuschauende ein. Wir erklären euch das Phänomen des Somophore Slump und schauen auf die Gründe.

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Ist Netflix selbst daran Schuld, dass das Publikum bei Staffel 2 von Serien wie Avatar: Herr der Elemente, The Night Agent oder Beef nicht mehr einschaltet? Lange Wartezeiten, ein Überangebot neuer Titel und das Binge-Modell führen dazu, dass kaum noch jemand "Hausaufgaben" machen will. Absetzungen und Miniserien sind die Folge. Nur was bedeutet dieser Trend für die Zukunft?