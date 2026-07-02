Trailer zur nächsten Fantasy-Hoffnung von Netflix: Fesselnde Jagd in der Geisterwelt

Bei Netflix startet im Juli eine neue Fantasyserie, die viele noch gar nicht auf dem Schirm haben. Der Trailer verspricht Mystery-Horror mit aufregenden Schwertkämpfen.

Während die Rückkehr der Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente einen schwachen Start hinlegte, startet in wenigen Tagen die nächste Fantasy-Hoffnung aus dem Hause Netflix, die inmitten des großen Fantasyserien-Sterbens des Streamers einen Lichtblick darstellt.

Die neue Netflix-Serie The East Palace verbindet historische Fantasy mit düsterem Mystery-Horror und aufregenden Kämpfen gegen dämonische Geistererscheinungen. Kurz vor dem Release hat Netflix jetzt einen frischen Trailer zum vielversprechenden Serien-Spektakel veröffentlicht.

Fantasy-Horror bei Netflix: Darum geht's in The East Palace

Die Geschichte von The East Palace führt in ein fiktives feudales Korea, in dem schaurige Vorfälle den östlichen Palast des Königshofes heimsuchen. Bösartige Geister haben es auf die Lebenden und vor allem auf das Königshaus abgesehen. Um weitere Todesfälle zu verhindern, soll der Geisterjäger Gu-cheon (Joo-Hyuk Nam) dem Spuk auf den Grund gehen.

Schaut hier den Trailer zu The East Palace:

The East Palace - S01 Trailer (Deutsch) HD

Gu-cheon verfügt über die besondere Begabung, von der Welt der Lebenden in die Existenzebene der Geister zu wechseln und diese mit seinem Schwert bekämpfen zu können. Unterstützt wird er von der geheimnisvollen Hofdame Saeng-gang (Roh Yoon-seo), die Geister sehen und mit ihnen kommunizieren kann.

Fantasy-Fans erwartet in The East Palace ein besonderes historisches Setting mit düsterer Mystery-Handlung. Im Trailer bekommt ihr bereits einen Einblick in das visuelle Spektakel, das in der höllischen Parallelwelt der Geister groteske Spukgestalten und aufregende Schwertkampf-Action auffährt.

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Geschrieben wurde die südkoreanische Dark-Fantasy-Serie The East Palace vom Autorenduo Seo Jae-won und Kwon So-ra, das zuvor auch die Drehbücher für die Serien Bulgasal: Immortal Souls und The Guest verfasste. Für die Inszenierung zeichnete Regisseur Choi Jung Kyu (The Devil Judge) verantwortlich.



Wann startet The East Palace bei Netflix?

Los geht es bereits in wenigen Tagen: The East Palace startet am 17. Juli 2026 bei Netflix. Alle acht Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht.