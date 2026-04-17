Trailer zur Netflix-Neuauflage eines knallharten Denzel Washington-Thrillers lässt es richtig krachen

Ein beliebter Denzel Washington-Kultfilm wird bald als Actionserie bei Netflix neu aufgelegt. Jetzt könnt ihr den aktuellen Trailer zu Man on Fire vor dem Start übernächste Woche schauen.

Vor über 20 Jahren hat Actionstar Denzel Washington im heftigen Rachefeuerwerk Mann unter Feuer den Anti-Terror-Experten und Personenschützer John W. Creasy verkörpert. Die Figur stammt aus einer Romanreihe von Autor A.J. Quinnell, die jetzt für eine kommende Netflix-Serie nochmal adaptiert wurde.

Statt Washington spielt Wonder Man-Star Yahya Abdul-Mateen II den Protagonisten, der in Man on Fire Rache für den Tod eines Freundes verüben will. Vor dem Start der Serie könnt ihr euch jetzt noch einen neuen Trailer dazu anschauen.

Schaut hier den neuen Man on Fire-Trailer auf Deutsch:

Man on Fire - Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Neuauflage mit Action pur: Darum geht es in der Man on Fire-Serie

In der kommenden Adaption ist Creasy als Ex-Soldat nach drei Einsätzen im Irak und Afghanistan schwer traumatisiert und ertränkt seine Schmerzen im Alkohol. Als ihn sein ehemaliger Mentor Paul Rayburn (Bobby Cannavale) darum bittet, auf dessen Tochter Poe (Billie Boullet) aufzupassen, freundet sich Creasy schnell mit dem Mädchen an. Ein folgenschweres Ereignis schickt die Hauptfigur schließlich auf den Pfad der Vergeltung.

Während sich die Story der Man on Fire-Serie recht ähnlich liest wie die des Denzel Washington-Films, soll die Netflix-Version mehr Details und unverfilmte Szenen aus den Büchern des Vorlagenautors zeigen.

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Wann startet Man on Fire bei Netflix?

Allzu lange müssen sich Action-Fans nicht mehr gedulden. Alle sieben Folgen von Man on Fire starten am 30. April im Netflix-Abo. Bei dem Streamer könnt ihr gerade außerdem die Filmversion von 2004 mit Denzel Washington in der Flatrate schauen.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.