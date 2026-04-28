Trailer zur neuen The Boys-Folge zeigt die Supernatural-Reunion, auf die Fans seit Jahren warten

Die 5. Staffel von The Boys bringt die Stars der Serie Supernatural für ein besonderes Ereignis zusammen. Hier gibt's den Trailer zur blutgetränkten Reunion in Folge 5.

Ganze 15 Jahre folgten Jensen Ackles und Jared Padalecki als Winchester-Brüder in der Fantasyserie Supernatural ihrer familiären Bestimmung, Menschen zu retten und übernatürliche Bedrohungen zu jagen – und begründeten später an der Seite von Engel Castiel (Misha Collins) das Team Free Will. Und für Fans des Trios steht diese Woche ein ganz besonderes Ereignis bevor.

In Amazons Superhelden-Satire The Boys bringt Serienschöpfer Eric Kripke die drei großen Stars seiner früheren Fantasyserie kurz vor dem Finale noch einmal vor der Kamera zusammen. Der Trailer zu Staffel 5 Folge 5 liefert jetzt neue Einblicke in die blutige und garantiert versaute Supernatural-Reunion.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 5, Folge 5 schauen:

The Boys - S05 Episode 5 Preview (English) HD

The Boys Staffel 5: Folge 5 verwandelt Supernatural-Stars in versaute Superhelden

Auf dem offiziellen X-Kanal von The Boys veröffentlichte Amazon die Vorschau mit dem witzigen Zusatz "Exploding people, humping things", eine etwas andere Version des bekannten Supernatural-Mottos "Saving people, hunting things". Was uns genau mit der Supernatural-Reunion erwartet, ist noch nicht bekannt. Allerdings versprechen Misha Collins und Jared Padalecki mit einer kürzlich auf einer Convention aufgenommenen Videobotschaft "jede Menge Körperflüssigkeiten" – während ihr Co-Star Jensen Ackles fassungslos zuschaut:

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Die 5. Episode von Staffel 5 trägt den Titel One Shots und wird in mehreren Kurzgeschichten den Erlebnissen unterschiedlicher The Boys-Nebencharaktere folgen. Der Trailer enthüllt beispielsweise, dass auch Billy Butchers knuddelige Bulldogge Terror endlich mal ins Rampenlicht rückt. Doch das Highlight der Folge verspricht natürlich ein auch Miniabenteuer von Jensen Ackles' Soldier Boy, das uns zwei weitere Supernatural-Stars in völlig anderen Rollen präsentiert.

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Welche Rollen spielen Jared Padalecki und Misha Collins in The Boys? Bereits bekannt ist, dass der ehemalige Sam Winchester-Darsteller Padalecki als Superheld Mister Marathon zu sehen sein wird. Es handelt sich um eine Parodie auf Speedster wie DCs Flash oder Marvels Quicksilver. Collins hingegen verkörpert den Superhelden Malchemical, angelehnt an den DC-Helden Metamorpho.

The Boys Staffel 5: Wann startet Folge 5 bei Amazon?

Lange müssen Supernatural-Fans nicht mehr auf die große Reunion in The Boys Staffel 5 warten. Folge 5 erscheint bereits am morgigen 29. April 2026 bei Prime Video. Wie die bisherigen Episoden wird auch diese ab 9:00 Uhr morgens zum Streamen bereitstehen. Das Serienfinale ist ab dem 20. Mai zu sehen.

Welche Serien-Highlights es neben The Boys Staffel 5 noch diesen Monat zu entdecken gibt, verraten wir euch im Podcast:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.