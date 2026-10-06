Steven Spielberg kehrt zu einer der großen Action- und Abenteuer-Filmreihen zurück: Er begründete ein Franchise mit einem Einspielergebnis von mehr als 5 Milliarden Dollar

Ein neuer Transformers-Film hat sich schon länger abgezeichnet, jetzt wird es konkret. Moviepilot hat die neuen Infos zu Steven Spielbergs Rückkehr zur Reihe für euch.

Seit einigen Jahren hat das Transformers-Franchise an den Kinokassen stark nachgelassen. Der sensationelle Erfolg der ersten vier Teile nahm am Box Office stetig ab und die Sci-Fi-Action-Reihe konnte mit den letzten Filmen wie Transformers: Aufstieg der Bestien und Transformers One längst nicht mehr an alte kommerzielle Glanzzeiten anknüpfen.

Trotzdem gibt Skydance, als nach dem nun abgeschlossenen Deal aus Paramount und Warner Bros. Discovery neu entstandenes Studio, die Marke nicht auf. Jetzt soll Blockbuster-Gott Steven Spielberg wieder übernehmen.

Steven Spielberg produziert neuen Transformers-Film und Michael Bay könnte auch zurückkehren

Wie Deadline berichtet, soll Spielberg für Paramount jetzt wieder die kreative Produzentenleitung für die Transformers-Kinoreihe übernehmen. Der Regisseur war als Produzent damals auch für die ersten beiden Teile verantwortlich, die die Hasbro-Spielzeugmarke erfolgreich auf die große Leinwand befördert haben.

Bereits letztes Jahr berichteten wir darüber, dass Originalregisseur Michael Bay höchstpersönlich für einen weiteren Transformers-Film auf den Regiestuhl zurückkehren könnte. Deadline meldet jetzt, dass sich Bay tatsächlich in frühen Verhandlungen für den Posten befinden soll. Eine offizielle Rückkehr des Filmemachers steht somit noch aus.

Neben der jetzt gesicherten Entwicklung eines neuen Transformers-Realfilms, Spielberg als Produzent und einem bestätigten Drehbuch von Autor Jason Fuchs (Wonder Woman) gibt es noch keinerlei inhaltliche Details zu dem Sci-Fi-Action-Blockbuster.

Wann startet Transformers 8 im Kino?

Ein konkreter Kinostart für den nächsten Transformers-Teil liegt noch in weiter Ferne. Bei dem aktuellen Entwicklungsstand rechnen wir nicht vor 2028 mit einem Release.

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Bis 2017 hat Michael Bay insgesamt fünf Filme der Blockbuster-Reihe inszeniert. Bereits ab Transformers: The Last Knight hat das weltweite Einspielergebnis des Franchise deutlich nachgelassen. Insgesamt kommt die Filmreihe auf ein globales Box Office von über 5 Milliarden Dollar.

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