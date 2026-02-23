Trap 2 ist möglich: M. Night Shyamalan wünscht sich Sequel des Josh Hartnett-Thrillers, der gerade Netflix regiert

Kommt eine Fortsetzung von Trap: No Way Out? M. Night Shyamalan wurde dazu gefragt und schließt Trap 2 nicht aus. Aber es ist kompliziert.

Aktuell regiert der Serienkiller-Thriller Trap: No Way Out von Regisseur M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) über die Netflix-Charts. Zwei Jahre nach dem Kinostart entdeckt eine neue Welle von Filmfans den Killer mit dem Spitznamen The Butcher (Josh Hartnett), der seine Tochter zum Konzert ihrer Lieblingskünstlerin bringt und dabei in eine Falle der Polizei tritt.

Nach dem Abspann ist die Frage gerechtfertigt, ob Trap 2 im Bereich des Möglichen ist. Immerhin hat M. Night Shyamalan selbst seine Vorliebe für Fortsetzungen mit Filmen wie Glass bewiesen.

Achtung, es folgen Spoiler für Trap: No Way Out.

Wird es Trap Teil 2 geben? Erstmal nicht, aber ...

Das Ende von Trap ist vergleichsweise offen. Cooper/der Butcher ist in die Fänge der Behörden gegangen, das Ende des Thrillers deutet allerdings an, dass er sich seiner Handschellen entledigen kann. Seine Flucht wird nicht gezeigt. Für ein Sequel würden Josh Hartnetts Killer Cooper, Filmtochter Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan als Lady Raven und/oder Alison Pill als Coopers Ehefrau Rachel theoretisch zur Verfügung stehen, da ihre Figuren den Film überleben. Wie steht es also um Trap Teil 2?



Die kurze Antwort lautet: Trap 2 befindet sich weder in Entwicklung noch wurde die Fortsetzung angekündigt. M. Night Shyamalans nächster Film heißt Remain und startet im Februar 2027 in Deutschland.

Das sagt M. Night Shyamalan über Trap 2

Die lange Antwort ist: Shyamalan schließt ein Sequel nicht aus, aber es ist kompliziert. Im Interview mit The Playlist wurde Shyamalan zum Kinostart 2024 gefragt, ob er eine Fortsetzung von Trap in Erwägung ziehen würde.

In seiner sorgfältig formulierten Antwort ging Shyamalan zunächst auf ein Testscreening für den Film ein, an dessen Ende das Publikum gefragt wurde, ob es eine Fortsetzung sehen wolle. Shyamalan dazu: "Jeder Einzelne im Kinosaal hob die Hand, während ich mich versteckte. Ich sah das und dachte nur: 'Wow.'"

Der zweite Teil seiner Antwort ist etwas konkreter, denn darin drückt der Autor und Regisseur aus, wie sehr er die Figuren aus Trap vermisst:

[...] Ich liebte diesen Film und ich wollte bei dieser Musik und diesen Charakteren sein – Cooper und Riley und Lady Raven, alle zusammen. Das war also ein seltsames Gefühl. Sie werden ein Teil von einem selbst, wenn man diese Charaktere erschafft. Und es war eine so freudvolle Erfahrung; wir haben dabei gelacht und gespielt, und das Publikum kann das spüren. Also, ja…

Man kann die zweigleisige Aussage von Shyamalan so interpretieren: Er liebt diese Figuren, aber es hängt vom Publikum ab, ob sie zurückkehren.

Wie stehen die Chancen für Trap 2?

Das Problem ist, dass Trap: No Way Out vergleichsweise gemischt aufgenommen wurde. Laut dem Branchenmagazin Deadline hatte der Film ein Budget von 30 Millionen US-Dollar. Weltweit spielte er knapp 84 Millionen ein, also etwas weniger als das Dreifache seines Budgets. Nach traditionellen Box Office-Rechnungen können wir davon ausgehen, dass der Film seine Kosten wieder eingespielt hat. Da Shyamalan seine Filme selbst finanziert, war Trap für das Studio Warner Bros. zudem ein wesentlich geringeres Risiko als andere Filme.

In dieser Folge von Streamgestöber habe ich erklärt, warum Trap für mich ein außergewöhnlich guter Thriller ist:

Ein überwältigendes Box Office-Echo klingt trotzdem anders. Zum Vergleich sei hier Split genannt, das späte Sequel von Unbreakable - Unzerbrechlich mit James McAvoy aus dem Jahr 2017. Split spielte weltweit über 278 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von unter 10 Millionen. Bei solchen Zahlen wundert es nicht, dass Glass schon zwei Jahre später ins Kino kam (und das Zehnfache seines Budgets einspielte).

Die Chancen für Trap 2 stehen derzeit also schlecht, auch weil weder die Kritik noch die Publikumsreaktionen besonders euphorisch waren. Das mag man für verdient halten oder nicht – bis auf Weiteres müssen wir uns mit dem offenen Ende von Trap zufrieden geben.