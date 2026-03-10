Trotz des Erfolgs von Scream 7: Ausgerechnet die billige Parodie hat bis heute mehr Geld eingespielt als jeder Scream-Film

Das Scream-Franchise gibt nicht auf: Bereits der 7. Teil der Horror-Reihe startete dieses Jahr im Kino. Doch keiner der Filme reichte jemals an den Erfolg der ersten Blödel-Version heran.

Seit knapp drei Wochen pilgern Horror-Fans erneut in die Kinos, um eines der beliebtesten Grusel-Franchises der Welt auf der großen Leinwand zu erleben. Scream 7 startet 30 Jahre nach dem Auftakt 1996 und überschreitet einen wichtigen Horror-Meilenstein für die Reihe. Aber egal, wie sehr sich die Fortsetzungen bemühen: An den Erfolg ihrer Ulk-Parodie Scary Movie reichen sie bis heute nicht heran.

Ausgerechnet Scary Movie toppt finanziell jeden Scream-Teil

Es begann bereits beim ersten Teil: Während Scream - Schrei! laut Box Office Mojo 1996 an den heimischen Kassen bereits ein beeindruckendes Ergebnis von über 173 Millionen US-Dollar einspielen konnte, toppte die Parodie Scary Movie diese Zahl mit 278 Millionen US-Dollar um mehr als 100 Millionen.

Scary Movie - Trailer (Deutsch)

Das Muster zog sich in den kommenden Jahren durch. Die insgesamt sechs Fortsetzungen des Scream-Franchises schafften es zwar, das gesamte Einspielergebnis über die 1 Milliarden-Grenze zu hieven – aber erfolgreicher als der Auftakt der Scary Movie-Reihe war den Zahlen von Box Office Mojo zufolge kein einziger dieser Filme. Selbst Scream 7, der gerade zum erfolgreichsten der Scream-Reihe wird, wird voraussichtlich nicht herankommen.



Deshalb ist Scary Movie so erfolgreich

Obwohl Scary Movie mit seinen Plakaten vor allem die Aufmachung der Scream-Filme persifliert, verbirgt sich hinter der Reihe viel mehr als nur eine Scream-Parodie. Das Franchise nimmt nämlich nicht nur Scream, sondern gleich das ganze Horror-Genre aufs Korn. Ganz in dieser Tradition nimmt die kommende Fortsetzung Scary Movie 6 neue Horrorfilme ins Visier. Fans auf Reddit sind sich einig: Der Humor der Original-Parodie hat auch über 25 Jahre später Bestand. So schreibt ein User:

Er hat sich bis heute sehr gut gehalten, weil er nicht nur die Slasherfilme der 90er Jahre aufs Korn genommen hat, sondern auch Klassiker aus früheren Jahrzehnten parodierte.

Ein anderer schließt sich an:

Ich persönlich fand diesen Film großartig, weil er eine so gute Parodie auf alle typischen Klischees von Horrorfilmen war.

Damit bietet die Scary Movie-Reihe nicht nur gute Unterhaltung für Scream-Fans: Hier findet ein (mal mehr, mal weniger) liebevoller Rundumschlag auf das Andenken eines ganzen Genres statt.

Scary Movie 6 - Trailer (Deutsch) HD

Hinzu kommt wohl, dass Komödien und Parodien wesentlich leichtere Kost sind als Horrorfilme. Somit richtet sich Scary Movie mutmaßlich auch an ein breiteres Publikum.

So geht es mit der Scream- und Scary Movie-Reihe weiter

Trotz gemischter Kritiken, die sich unter anderem in einem Rotten Tomatoes -Score von 32 % niederschlagen, konnte Scream 7 laut Variety bereits über 176 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn den ersten Scream-Teil (173 Millionen) überholen ließ. Es liegt zwar immer noch weit hinter dem Rekord von Scary Movie, könnte aber mit Scream 1 gleichziehen.

Damit steht der Erfolg des Franchises wesentlich stabiler als die Scary Movie-Reihe, deren Ergebnisse in den folgenden Jahren immer schlechter wurden – ob Scary Movie 6, zu dem gerade ein erster Trailer erschien, den Fluch brechen kann, bleibt abzuwarten.

Aktuell gibt es noch keine offizielle Ankündigung zu einer möglichen Fortsetzung der Scream-Reihe. Bei so guten Zahlen lässt sich jedoch vermuten, dass eines Tages auch Scream 8 mit dem Rekord seiner Parodie kämpfen wird. Bis dahin könnt ihr Scream 7 im Kino sehen.