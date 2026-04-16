Trotz Niederlage bei DSDS: Diese Stars wurden sogar erfolgreicher als der erste Platz

Bei DSDS muss man gewinnen, um erfolgreich zu werden? Falsch gedacht! Einige Teilnehmer:innen der Castingshow wurden sogar erfolgreicher als die Erstplatzierenden.

Mittlerweile bleibt der ganz große Erfolg bei Deutschland sucht den Superstar aus – selbst für den Sieger oder die Siegerin. Doch vor 20 Jahren sah das noch anders aus und allein die Teilnahme an der Castingshow führte zu großem Erfolg; einige wurden sogar noch erfolgreicher als die tatsächlichen Gewinner:innen. Wir präsentieren eine Auswahl an DSDS-Teilnehmer:innen, die wohl bekannter und erfolgreicher wurden als die Gewinner:innen der Staffel.



Staffel 1: Lana Kaisers tragischer Fall

Lana Kaiser, damals bekannt als Daniel Küblböck, war schon in der ersten Staffel dabei und überzeugte die Jury und die Zuschauer:innen mit ihrer ausgefallenen Art. Für sie war im Halbfinale Schluss, doch der Erfolg brach nicht ab. Während DSDS-Gewinner Alexander Klaws sich nach einigen Jahren zurückzog, um Musicals zu machen, wurde Kaiser zu einer TV-Ikone. Sie trat unter anderem in der ersten Dschungelcamp-Staffel auf und wurde Drittplatzierte – auch bei Wetten, dass..? kam es zu einem legendären Auftritt.



Kaiser war auch als Unternehmerin aktiv und hat Unmengen an Geld durch Investitionen in Solaranlagen verdient. 2018 wurde Kaiser tragischerweise nach einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff als verschollen gemeldet.



Staffel 2: Lorrielle Londons flippige Auftritte im TV

Während die Gewinnerin der zweiten Staffel, Elli Erl, mittlerweile komplett aus der Medienwelt verschwunden ist und heute als Realschullehrerin arbeitet, sind einige Teilnehmer:innen der Staffel der Musik treu geblieben. Ein spezieller Fall ist Lorielle London, die damals als "Lorenzo" bei DSDS bekannt wurde und schon in der dritten Mottoshow ausschied.



London verschrieb sich nach ihrem DSDS-Aus dem Reality-TV und war in Die Alm und auch in dem Dschungelcamp zu sehen. Mit der Zeit nahmen ihre TV-Auftritte ab und 2020 hat man das letzte Mal von ihr gehört. Was sie heutzutage macht, ist nicht bekannt.



Weitere TV-News:

Staffel 6: Wie die Bild-Zeitung Annemarie Eilfeld zu Erfolg verhalf

Eine der besonderen Teilnehmerinnen war Annemarie Eilfeld in der sechsten Staffel von DSDS. Sie war verhasst bei der Jury, wurde aber von der Bild-Zeitung in der Staffel groß gemacht, was ihr sogar den dritten Platz einbrachte. Danach folgte eine überschaubare Musikkarriere, aber im Fernsehen wurde sie durch ihre Rollen bei GZSZ oder Das perfekte Promi-Dinner bekannt. Im Reality-TV machte sie sich im Sommerhaus der Stars und bei Kampf der Realitystars einen Namen.

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Daniel Schumacher wiederum wurde als DSDS-Gewinner mit seiner Musik kurzfristig sehr erfolgreich, doch in den letzten Jahren wurde es ruhig um den Sänger.



Staffel 7: Menowin Fröhlich & Mehrzad Marashi bis ins Finale

Es gab wohl kein ikonischeres Duo als in der siebten DSDS-Staffel: Mehrzad Marashi und Menowin Fröhlich. Marashi konnte sich am Ende durchsetzen, doch der langfristige Erfolg blieb aus. Menowin Fröhlich wiederum kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken – wenn auch nicht unbedingt in der Musik.



Nach seinem einzigen Album White Chocolate widmete sich Fröhlich einer Pause und probierte sich im Reality-TV. Seine Teilnahmen bei Promi Big Brother und Das Sommerhaus der Stars machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Selbst heutzutage ist der Popsänger hin und wieder in den Schlagzeilen. In der aktuellen 22. Staffel darf Menowin sogar erneut bei DSDS teilnehmen, nachdem er seine Tochter zum Casting begleitet hat.



DSDS-Sonderfall: Menderes Bağcı

Menderes Bağcı ist wohl einer der besonderen Teilnehmer:innen von DSDS. Er nahm von Staffel 1 bis 15 durchweg an den Castings teil; in Staffel 8 kam er erstmals in den Recall. Doch RTL erkannte das Potenzial und ließ ihn auch unabhängig von den Castings in der Show auftreten.

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Nach seiner DSDS-Karriere war Menderes unter anderem als Schlagersänger unterwegs, aber auch regelmäßig in Reality-Format wie Promi Big Brother zu sehen. 2016 ging er aus dem Dschungelcamp sogar als Sieger hervor und konnte damit wohl seinen größten TV-Erfolg feiern.

