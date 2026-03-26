Trotz Quoten-Chaos bei RTL: Stefan Raab und Bully Herbig melden sich heute Abend mit gemeinsamer Show zurück

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli geht heute Abend in die 5. Runde. Ob Raab endlich beweisen kann, dass in ihm doch noch der alte Erfolgs-Entertainer von früher steckt?

Machen wir uns nichts vor: Als 2024 bekannt wurde, dass Stefan Raab aus dem Ruhestand zurückkehrt, um bei RTL noch einmal so richtig durchzustarten, hatten wir große Hoffnungen. Schließlich galt Raab lange Zeit als genialer TV-Entertainer, der selbst die kuriosesten Showkonzepte in einen Megaerfolg verwandeln kann.

Doch leider hat sich Raab mit seinem Comeback gnadenlos verzettelt: Seine neuen Shows blieben hinter den Erwartungen zurück, hatten teils mit miserablen Quoten zu kämpfen oder wurden sogar ins Spätprogramm verbannt. Heute Abend probiert Raab erneut sein Glück: Er geht mit der 5. Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli auf Sendung. Das erwartet euch in der Show.

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli: Alle Infos zur heutigen Folge

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig kommen mittlerweile zum 5. Mal zusammen, um gegen den sogenannten "Schnulli" anzutreten – ein Normalo, der alles daransetzen muss, die beiden Altmeister der Comedy-Unterhaltung in verschiedenen Disziplinen zu schlagen. Da Raab und Bully bereits zwei Mal in Folge gegen den Schnulli triumphieren konnten, ist der Jackpot mittlerweile mit unglaublichen 750.000 Euro gefüllt.

Der Schnulli, der es heute auf Raab und Bully abgesehen hat, heißt Benjamin, kommt aus Wiesbaden und ist gerade einmal 33 Jahre alt. In Sachen Fitness und Wendigkeit dürfte er also klar im Vorteil sein, doch die beiden älteren Herren sollten nicht unterschätzt werden, wenn es um Herausforderungen geht, bei denen Köpfchen und Konzentration verlangt sind. Wie gewohnt wird Elton als Moderator durch die Show führen und Kommentator-Legende Frank Buschmann wird die Spiele aus dem Off kommentieren.

Alle Infos zur Ausstrahlung: So verpasst du die 5. Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli auf keinen Fall

Die 5. Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli läuft am Samstag, den 28. März, um 20:15 Uhr, bei RTL. Wer lieber online einschaltet, kann den Livestream von RTL+ einschalten.