Trotz Streaming-Erfolg: Sommerhaus der Stars wird für RTL zum Flop

Das Sommerhaus der Stars gilt neben dem Dschungelcamp als eine der beliebtesten Realityshows Deutschlands. Doch im linearen TV sieht das ganz anders aus.

Das Sommerhaus der Stars läuft mittlerweile seit zehn Jahren im deutschen TV und begeistert Reality-Fans jedes Jahr aufs Neue. Während auf RTL+ die Show eine der beliebtesten Sendungen bleibt, ist im TV-Programm eher Quotenflaute angesagt.



Sommerhaus der Stars enttäuscht weiterhin im linearen TV

Für RTL bleibt Das Sommerhaus der Stars weiterhin ein Quotenflop – zumindest was die TV-Ausstrahlung angeht. Letzte Woche startete die Realityshow schon schwach, doch diese Woche ging die Quote nochmal gehörig nach unten.



Wie DWDL berichtet , hat die gestrige Folge zwar 840.000 Zuschauer:innen verfolgt, doch in der Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) sieht es viel düsterer aus. Nur 140.000 Zuschauer:innen sorgten für einen schlechten Marktanteil von 4,4 Prozent. Für eine sonst so erfolgreiche Show wie das Sommerhaus der Stars sind solche Quoten natürlich ziemlich enttäuschend.



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Anders sieht es dafür bei TV total aus. Die Late-Night-Show, die am gestrigen Abend auf ProSieben zeitgleich zum Sommerhaus der Stars lief, konnte im Schnitt 950.000 Zuschauer:innen erreichen. In der Zielgruppe wurden auch 13 Prozent Marktanteil erzielt, was für TV total und Sebastian Pufpaff einen Erfolg darstellt.



RTL hat seine Fans aber auch dieses Jahr mit der Ausstrahlung vom Sommerhaus der Stars irritiert. Denn in der ersten Woche startete die Realityshow am Dienstag und Donnerstag an gleich zwei Tagen, was sich in den kommenden Wochen noch einmal wiederholen wird. Die Ausstrahlung auf RTL+ bleibt jedoch wie gewohnt an jedem Dienstag.

