Trotz Unbeliebtheit: Die Stefan Raab Show dank Dschungelcamp so stark wie lange nicht mehr – selbst TV total läuft schlechter

Sebastian Pufpaff hat es mit TV total nicht gerade leicht, wenn er mit dem RTL-Erfolgsformat Dschungelcamp konkurrieren muss. Die Stefan Raab Show profitiert jedoch davon.

Aktuell hat RTL wieder täglich Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! im Programm, an das sich dieses Jahr auch Stefan Raab anhängt. Mit Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach geht der Entertainer noch einmal auf seine ganz eigene Weise auf das Geschehen im australischen Dschungel ein – und das mit Erfolg.

Stefan Raab profitiert vom diesjährigen Dschungelcamp

Stefan Raabs Dschungelshow kommt bei den Fans aktuell nicht besonders gut weg, doch die Quoten des TV-Titans können sich sehen lassen. Während Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! alleine schon über vier Millionen Zuschauer:innen erreicht, kann sich Raab nach DWDL-Informationen noch ein Viertel des Publikums sowie 1,01 Millionen Zuschauende mit 18,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) sichern.

Damit setzt sich Raab von seinen regulären Ausgaben aus dem letzten Jahr ab, in denen die Millionenmarke nur in seltenen Fällen geknackt wurde. Am Ende bleibt die Frage offen, ob Die Stefan Raab Show auch ohne das Dschungelcamp im Rücken diese Reichweite einfahren kann.



TV total hatte keine Chance gegen RTL-Dschungel – und lief so schlecht wie lange nicht mehr

Für TV total sah der Dienstagabend jedoch ziemlich schwach aus. Gegen die 30 Prozent Marktanteil des RTL-Dschungels konnte Sebastian Pufpaff kaum etwas entgegensetzen und erreichte, nach DWDL-Informationen , nur 790.000 Zuschauer:innen. Mit 6,7 Prozent Marktanteil verbuchte die Show einen der schlechtesten Werte seit Beginn von Pufpaffs TV total-Neuanfang.

Normalerweise erreicht Pufpaffs TV total mühelos über eine Million Personen, doch gegen Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! hatte ProSieben wenig auszurichten. Spannend könnte das Quotenduell zwischen Raab und Pufpaff jedoch nach dem Ende des diesjährigen Dschungelcamps werden, wenn die Reichweite der beiden Shows nicht mehr von der RTL-Show abhängig ist.



Die Stefan Raab Show und TV total: Wo sie im TV zu sehen sind

TV total läuft jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, während die Sonderausgaben der Stefan Raab Show jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 23:30 Uhr bei RTL zu sehen sind, solange das Dschungelcamp läuft.

