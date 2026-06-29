Trotz vernichtender Kritiken: Michael schlägt Christopher Nolan und wird zum erfolgreichsten Biopic aller Zeiten

Auch zehn Wochen nach Kinostart nimmt die Erfolgsgeschichte der Michael Jackson-Biographie kein Ende: Trotz seines kontroversen Rufs hängt das Biopic nun auch Christopher Nolans Oppenheimer ab.

Vor knapp zehn Wochen startete mit Michael die Verfilmung des Aufstiegs von Pop-Legende Michael Jackson. Seitdem wird das Musical und Biopic kontrovers diskutiert: Während es harsche Kritiken für die Auslassungen im Werdegang hagelte, feiert der Film an den Kinokassen zahlreiche Erfolge und brach zuletzt einen Rekord, der noch nie zuvor einem Film seines Genres gelungen ist. Aber das ist noch immer nicht alles.

Nun ist es offiziell: Michael ist das erfolgreichste Biopic aller Zeiten.

Michael zieht an Oppenheimer vorbei und wird erfolgreichstes Biopic aller Zeiten

Wie unter anderem Variety am letzten Wochenende berichtete, verzeichnet die Musikbiografie mittlerweile ein weltweites Einspielergebnis von 977 Millionen US-Dollar. Damit zieht Michael am siebenfach Oscar prämierten Meisterwerk Oppenheimer von Christopher Nolan vorbei, das 2023 weltweit 975 Millionen US-Dollar einspielte.

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Zuvor schlug Michael bereits die Freddie Mercury-Biografie Bohemian Rhapsody, das wie Michael mit den Genres Musical und Biographie spielt. Damit wird der Film laut der BBC auch zum erfolgreichsten Film der Lionsgate Studios und steuert auf ein Einspielergebnis von einer Milliarde US-Dollar zu.

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Michael steht als Biopic unter heftiger Kritik

Womöglich basiert der kommerzielle Erfolg des Films gerade auf seinem umstrittenen Ruf: Auf Rotten Tomatoes verzeichnet Michael eine heftige Lücke zwischen Kritiker:innen-Score (38 Prozent) und Publikums-Score (97 Prozent). Der Film wird dafür kritisiert, die Handlung vor den ersten Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen den Künstler zu beenden. Ob der bereits angekündigte 2. Teil von Michael darauf eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Das Musikdrama, in dem Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson die Rolle unter der Regie von Antoine Fuqua übernahm, läuft trotz des Wochen zurückliegenden Starts im April auch in Deutschland weiterhin in vielen Kinos.